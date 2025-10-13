Informațiile despre TUX și restituirea banilor sunt false

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează publicul asupra unei campanii de dezinformare care circulă în aceste zile pe rețelele de socializare, privind o pretinsă încetare a activității companiei TUX și o presupusă posibilitate de returnare a investițiilor.

Potrivit CNPF, mesajele distribuite online sunt complet false și conțin linkuri frauduloase, care pot expune utilizatorii la tentative de escrocherie.

„Aceste postări susțin în mod eronat că anumite structuri internaționale ar colabora cu CNPF pentru restituirea fondurilor către investitori. Acesta este un fals! CNPF nu participă și nu are nicio legătură cu astfel de recomandări, inițiative sau structuri de „returnare a fondurilor” asociate cu TUX”, se arată în comunicatul CNPF.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu acceseze linkurile indicate în aceste mesaje și să nu distribuie conținutul fals, întrucât acesta poate servi drept instrument pentru tentative de phishing sau furt de date personale.

CNPF recomandă tuturor investitorilor și utilizatorilor de Internet să fie vigilenți, să verifice întotdeauna sursa informațiilor și să se informeze doar din surse oficiale și de încredere.

Totodată, instituția încurajează cetățenii ca, în cazul în care întâlnesc astfel de mesaje suspecte, să le raporteze autorităților competente.

„Protejați-vă de fraude și dezinformări! Verificați întotdeauna informațiile din surse oficiale”, au conchis reprezentanții CNPF.

Între timp, pierderile totale generate de prăbușirea TUX sunt estimate la 48 de milioane de euro, potrivit mai multor surse de pe canalele de Telegram. Platforma, care promitea câștiguri rapide de până la 4% pe zi, a atras zeci de mii de persoane din Republica Moldova.

De menționat că, anterior, Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI, a confirmat că a fost inițiat un proces penal pe marginea acestui caz: „Există temeiuri rezonabile să credem că activitatea desfășurată de TUX reprezintă o fraudă financiară”.

Platforma a fost promovată intens pe rețelele sociale de către soții Valentin și Antonina Samoil, care apar acum în centrul scandalului. Pagina web a companiei „TUX Moldova” a dispărut, iar grupurile de pe Telegram au fost blocate, membrii nemaiputând să publice mesaje. Potrivit canalului „Ungureanu 112”, în topul investitorilor figurează angajații Serviciului Vamal, câte 50.000 de la participant.

Valentin Samoil nu este o figură necunoscută publicului. Potrivit Ziarului de Gardă, fost șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, acesta a fost condamnat în 2018 la o amendă penală de 90.000 de lei pentru trafic de influență.

Amintim că mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”. În seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 20:00, utilizatorii platformei au primit un mesaj prin care li se cerea să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și păstra contul activ.