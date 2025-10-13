Proprietarul restaurantului „Motif” ar fi fost reținut pentru contrabandă cu țigări

Proprietarul restaurantului „Motif”, Nicolae Baciu, ar fi fost reținut de oamenii legii într-un dosar de contrabandă, după ce vameșii au depistat 110 cutii de țigări în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025, în punctul vamal Leușeni.

Potrivit sursei menționate, camionul cu țigări ar fi traversat punctul de trecere Leușeni în timpul turei conduse de Igor Puntea, despre care se spune că ar avea legături apropiate cu Nicolae Baciu.

Același camion ar fi trecut frontiera de mai multe ori, în majoritatea cazurilor în tura lui Puntea. După depistarea capturii, anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliile șoferului și ale lui Baciu, ambii fiind reținuți pentru 72 de ore.

Ulterior, procurorii le-au înaintat învinuiri și au cerut arest preventiv pentru 30 de zile.

Ofițerii vamali au depistat aproape 1.000.000 de țigări, fără documente de însoțire, ascunse în tavanul unui camion la vama Leușeni-Albița.