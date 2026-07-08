Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado: Cine riscă sancțiuni

În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde.

Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului.

Acestea înlocuiesc speciile locale, perturbă echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Republica Moldova, agricultorii pierd anual din cauza lor între 5% și 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile multianuale.

Printre speciile care provoacă deja pagube în țară se numără ambrozia, arțarul american, ailantul, gândacul de Colorado, șobolanii cenușii, căpușele și unele specii de pești.

Proiectul prevede crearea a două liste de organisme dăunătoare: una la nivel european și alta națională, adaptată riscurilor specifice Republicii Moldova. Speciile incluse în aceste liste nu vor putea fi importate, crescute, comercializate sau eliberate în natură.

Excepții vor fi permise doar pentru cercetări științifice desfășurate în spații izolate, în baza unei autorizații eliberate de Agenția de Mediu.

Totodată, sub coordonarea Agenției de Mediu, va fi creat Sistemul informațional național de supraveghere, destinat depistării timpurii și eliminării rapide a organismelor biologice periculoase.

Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate.

Proiectul propune și completarea Codului contravențional cu noi sancțiuni. Pentru importul, creșterea, deținerea, transportarea sau comercializarea ilegală a organismelor incluse în liste sunt prevăzute amenzi:

între 2.500 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice;

între 5.000 și 10.000 de lei pentru persoanele juridice.

Aceleași amenzi ar urma să fie aplicate pentru ascunderea informațiilor, împiedicarea activității inspectorilor sau răspândirea accidentală a acestor specii.

Respectarea noilor prevederi va fi verificată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care va avea și competența de a aplica sancțiuni.

Proiectul de lege urmează să fie examinat în curând de deputați, în prima lectură.