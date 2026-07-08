Directorul Penitenciarului nr.9 Pruncul, reținut de Procuratura Anticorupție

Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, la data de 8 iulie 2026, directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul a fost reținut de către Procuratura Anticorupție, în cadrul unei cauze penale aflate în procedura acestei instituții.

„Administrația Națională a Penitenciarelor cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor, în conformitate cu prevederile legale.

Instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și orice alte fapte incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special.

Orice informație referitoare la desfășurarea investigației poate fi oferită exclusiv de către organul de urmărire penală competent”, menționează responsabilii.