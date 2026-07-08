Liderii NATO au adoptat declarația finală: „Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung”. Principalele decizii privind Ucraina, Iranul și apărarea Europei

Liderii statelor membre NATO au adoptat declarația finală a Summitului NATO de la Ankara, în care afirmă că Rusia „reprezintă o amenințare pe termen lung” pentru securitatea comunității euro-atlantice și anunță noi angajamente privind consolidarea apărării și sprijinul acordat Ucrainei.

Documentul a fost aprobat de Consiliul Nord-Atlantic și reafirmă angajamentul Alianței față de apărarea colectivă și articolul 5 al Tratatului de la Washington.

„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru ferm față de apărarea noastră colectivă în temeiul articolului 5 din Tratatul de la Washington și față de legătura transatlantică. Un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Unitatea, solidaritatea și forța noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni din Alianța noastră de națiuni libere și democratice. Rămânem dedicați abordării noastre de 360 de grade în ceea ce privește descurajarea și apărarea”, se arată în document.

Rusia, considerată principala amenințare pe termen lung

În declarația finală, liderii NATO susțin că Rusia continuă să reprezinte un risc major pentru securitatea euro-atlantică și anunță investiții suplimentare în apărare.

„Pentru a contracara amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euro-atlantice și amenințarea persistentă a terorismului, Aliații își îndeplinesc angajamentul de la Haga în materie de apărare. În 2025, Aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în cerințele esențiale de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari. Investițiile noastre oferă capabilitățile de care avem nevoie, consolidând în același timp baza noastră industrială și reziliența”.

Statele membre au anunțat, de asemenea, noi contracte de achiziții militare.

„Astăzi, la Ankara, anunțăm achiziții publice noi în valoare de peste 50 de miliarde de dolari și ne angajăm să extindem capacitatea colectivă de producție și să colaborăm cu industria pentru a accelera inovația. Vom continua activitatea noastră de eliminare a barierelor comerciale în domeniul apărării între Aliați și vom valorifica parteneriatele NATO pentru a maximiza profunzimea și cooperarea în domeniul industriei de apărare”.

NATO anunță investiții în tehnologii militare și inteligență artificială

Liderii Alianței au subliniat că statele europene și Canada vor avea un rol mai important în apărarea colectivă, în colaborare cu Statele Unite.

„Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic – o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, în colaborare cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței. Descurajarea și apărarea NATO se bazează pe un mix adecvat de capabilități nucleare, convenționale și de apărare antirachetă, completate de resurse spațiale și cibernetice. Ne-am angajat să ne menținem avantajul în luptă”.

Totodată, NATO anunță investiții în apărare aeriană, sisteme fără echipaj, tehnologii avansate și inteligență artificială.

„Investim în capacitatea noastră de a desfășura, activa și susține forțele noastre armate și de a ne atinge obiectivele de capabilități în toate domeniile, inclusiv în atacuri de precizie la mare adâncime, apărare aeriană și antirachetă integrată, sisteme fără echipaj, tehnologii de ultimă generație și capabilități de informații. Dezvoltăm un cloud interoperabil pentru luptă transatlantică și adoptăm modele puternice de inteligență artificială”.

Sprijin de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina

Un capitol important al declarației este dedicat sprijinului pentru Ucraina. Statele membre ale Alianței s-au angajat să ofere în 2026 asistență militară și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro.

„Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar Aliații își mențin unii sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale. Aliații europeni și Canada finanțează acum marea majoritate a asistenței de securitate acordate Ucrainei prin mijloace bilaterale și multilaterale. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, previzibil și sustenabil pe termen lung”.

„Pentru 2026, Aliații se angajează să ofere 70 de miliarde de euro în echipamente militare, asistență și instruire pentru Ucraina și își reafirmă angajamentele suverane de a menține niveluri cel puțin echivalente în 2027. În acest scop, salutăm decizia Uniunii Europene de a oferi finanțare multianuală Ucrainei prin intermediul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina”.

Declarația finală nu include însă o referire la o eventuală aderare a Ucrainei la NATO.

Mesaj privind Iranul și securitatea regională

În documentul adoptat la Ankara, liderii NATO au reiterat și poziția Alianței privind programul nuclear iranian.

„Alianța continuă să răspundă și să se adapteze la concurența strategică, instabilitatea omniprezentă, amenințările hibride și șocurile recurente care definesc mediul nostru de securitate mai larg. Aliații reiterează faptul că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și solicită Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”.

Summitul NATO de la Ankara s-a desfășurat în perioada 7–8 iulie 2026 și a avut ca teme principale cheltuielile pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea cooperării strategice în regiunea Mării Negre și a Orientului Mijlociu.