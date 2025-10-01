Ana Călinici preia atribuțiile de secretar general al Guvernului

Ana Călinici a fost desemnată să preia atribuțiile funcției de secretar general al Guvernului, într-o decizie ce marchează o reorganizare internă la nivel executiv.

Aceasta va coordona aspecte administrative-cheie: implementarea deciziilor guvernamentale, monitorizarea activităților instituțiilor subordonate, și gestionarea fluxului informativ între ministere și Cancelarie.

Schimbarea vine într-un moment când guvernul își propune să sporească eficiența și transparența instituțională, iar prerogativele de secretar general devin tot mai importante în garantarea unei guvernări fluide.

Călinici are experiență administrativă și ar putea asigura continuitatea deciziilor executive, mai ales în perioade cu proiecte complexe și priorități multiple.

Decizia a fost primită cu interes atât de mediul politic, cât și de experții în administrație, care urmăresc cum va influența aceasta echilibrul instituțional și capacitatea guvernului de a implementa reforme.