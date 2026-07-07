Ana Cucerescu, magistrata din completul care i-a dictat sentința lui Plahotniuc și Guțul, numită la CSJ prin decretul Maiei Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea în funcție a cinci judecători la Curtea Supremă de Justiție. În listă re regăsesc Elena Croitor, Alexandru Negru, Sergiu Stratan, Gheorghe Stratulat, dar și Ana Cucereascu, magistrata din completul care i-a dictat sentința lui Vladimir Plahotniuc și Evgheniei Guțul.

„În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și al ar1.7 alin. (5) și (7) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție, Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Art. 1. – Se numesc in funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție următorii: CROITOR Elena, CUCERESCU Ana, NEGRU Alexandru, STRATAN Sergiu, STRATULAT Gheorghe.

Art.2. – Judecătorii Curții Supreme de Justiție își încep activitatea la data intrării în vigoare a prezentului decret.

Art. 3. – Prezentul decret intră în vigoare la data publicării in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Art.4. – Prezentul decret poate fi contestat la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani, str. Kiev nr. 3), în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018”, se menționează în decretul semnat de Maia Sandu.