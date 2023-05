Analiză: Prețurile apartamentelor din Chișinău, în creștere

Prețurile la apartamente în mun. Chișinău timp de jumătate de an au stagnat la nivelul de 745 Euro/m2, iar în primul trimestru din 2023 au înregistrat o creștere de cel puțin 2,3% ajungând la 766 Euro/m2 de locuință.

De fapt noțiunea corectă nu este creștere prețurilor, dar recuperarea lor, deoarece chiar și după o creștere semnificativă din 2021-2022, prețul mediu a unei locuințe în mun. Chișinău, încă nu a atins nivelul anului 2008, când un apartament se vindea cu 900 Euro/m2, potrivit unei analize a expertului economic Veaceslav Ioniță.

După criza din 2008-2009, prețul apartamentelor în mun. Chișinău au scăzut timp de 10 ani și au stagnat alți doi ani. Recuperarea a început în anul 2021, însă creșterea bruscă de prețuri a speriat cumpărătorii, fapt care evident a provocat o mică pauză pe piața imobiliară.

De fapt piața imobiliară din Moldova în 2022 a fost afectată de 4 factori majori.

Recuperarea prea bruscă a prețurilor, cea ce a speriat cumpărătorii și evident era nevoie de o scurtă pauză în cea ce înseamnă creșterea de prețuri Războiul din Ucraina la fel a descurajat enorm decizia de procurare a unui apartament Inflația mare a impus cetățenii să se concentreze pe cheltuielile curente și a descurajat investițiile capitale Scumpirea creditelor a fost factorul care a determinat scăderea puternică a tranzacțiilor ipotecare

De fapt toți acești factori au creat așa numitul fenomen de CERERE AMÂNATĂ. Deoarece persoana care a decis să procure un apartament în 2022, sub influența factorilor de mai sus și-a amânat decizia de procurare. De fapt el nu s-a dezis de intenția de a procura un apartament, dar a amânat decizia pentru vremuri mai bune. Din acest motiv pentru 2023-2024 anticipăm o creștere semnificativă a tranzacțiilor imobiliare, determinate de cererea obișnuită plus cererea amânată din 2022.

Însă în pofida faptului că apartamentele în primul trimestru din 2023 sau scumpit, ele au devenit mai accesibile pentru populație. Aceasta se explică prin faptul că salariul mediu anual din Moldova calculat în Euro a crescut mult mai rapid decât creșterea prețurilor la apartamente. Astfel în primul trimestru din acest an, salariul mediu anual în Moldova a ajuns la 6.555 Euro, cea ce este cu 1.120 Euro sau 20,5% mai mult decât acum un an.

Chiar dacă în 2022 am înregistrat o creștere a prețurilor fără precedent din ultimii 20 ani să nu uităm că prețurile la apartamente în Moldove se calculează în Euro și ele au devenit mult mai accesibile chiar și decât acum un an în urmă. Sună paradoxal, dar în primul trimestru din 2023, apartamentele din mun. Chișinău au devenit cele mai accesibile de la independență încoace. În prezent pentru procurarea unui apartamente de 70 m2 în mun. Chișinău este nevoie de salariul pentru 8,2 ani, sau de 4,4 ori mai puțin decât acum 15 ani. Față de anul trecut efortul financiar a scăzut cu aproape un an.

Un sfat practic pentru cei care doresc să schimbe un apartament vechi pe unul nou. Acum e momentul cel mai potrivit. În viitor veți pierde mai mult la această tranzacție.

Dacă acum 15 ani prețul la apartamentele vechi în mun. Chișinău erau similare sau chiar mai mari decât la cele noi, atunci în prezent diferența a ajuns de 1,4 ori. Altfel spus apartamentele noi în varianta albă sunt cu 40% mai scumpe decât cele vechi, comparativ cu 22% acum 2 ani. În perioada de criză, diferența s-a redus puțin până la 36%, datorită faptului că oamenii în criză preferă obiecte mai ieftine.

Pe termen mediu diferența va crește până la cel puțin 50% cu tendință clară de diferențiere puternică de preț între apartamentele noi față de cele vechi. Practic vorbind în 2020 la vânzarea unui apartament vechi de 70 m2 pe banii obținuți puteai cumpăra 57 m2 într-o casă nou, iar în prezent pentru același apartament poți procura doar 51 m2, iar în următorii 2-3 ani această suprafață va scădea până la 47 m2 și chiar mai puțin,

Despre principalele tendințe de pe piața imobiliară puteți urmări în Ediția de Vineri, 12 Mai 2023 de Analize Economice

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!