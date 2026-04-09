ANRE protejează cartelul benzinăriilor. Matematica hoției: 15% scădere pe bursă, 1% ieftinire la pompă

Prăbușirea cotațiilor Brent cu 15% în urma armistițiului a fost un semnal clar că urmează o scădere a prețului pe bursele lumii, însă la pompele din Moldova, acest semnal s-a transformat într-o corecție ridicolă de doar 1,4%. În timp ce piața globală reacționează instantaneu la pace, mecanismul intern de preț pare blocat într-o inerție care trezește serioase semne de întrebare. Este un exemplu clasic de asimetrie: când prețul crește, „stocurile vechi” dispar miraculos într-o oră; când prețul scade, aceleași stocuri devin brusc o barieră de netrecut pentru ieftiniri.

Asistăm la o victorie totală a companiile petroliere în fața consumatorului de rând. Jucătorii mari „înghit” diferența masivă dintre prăbușirea materiei prime și prețul fixat la pompă, transformând volatilitatea internațională în profit pur. În timp ce traderii instituționali și-au securizat deja câștigurile pe seama scăderii, cetățeanul este pur și simplu jefuit dintr-un sistem care îl obligă să plătească prețuri de criză într-o perioadă de relaxare a piețelor.

Concluzia este amară: cei 50 de bani sunt o insultă la adresa logicii economice. Dacă petrolul ar fi crescut cu 15%, am fi văzut scumpiri de câțiva lei în 24 de ore, invocând „șocul extern”. Acum, când piața oferă o gură de oxigen, instituțiile statului și cartelurile petroliere aleg să păstreze beneficiile pentru ele, lăsând consumatorul final să suporte o povară fiscală și comercială disproporționată.