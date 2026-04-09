Peste 10 kg de droguri, depistate în colete: Au fost declarate drept produse alimentare

Peste 10 kilograme de droguri au fost depistate de oamenii legii, după ce au fost introduse în Republica Moldova prin colete expediate din Spania și declarate fals drept produse alimentare. Captura a fost anunțată de ofițerii Direcției Antidrog și ai Institutului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS.

Potrivit autorităților, în colete au fost identificate aproximativ 7 kilograme de hașiș, peste 3 kilograme de marijuana și circa 1.000 de comprimate de tip Ecstasy. Alte 400 de grame de hașiș au fost ridicate din ascunzișuri din Chișinău, unde urmau să fie preluate de curieri pentru distribuire.

Anchetatorii estimează că, prin această intervenție, a fost prevenită comercializarea a circa 12.000 de doze de droguri.

În cadrul operațiunii a fost reținut un bărbat de 36 de ani, care s-a prezentat pentru a ridica coletele declarate drept „produse alimentare”. Acesta este suspectat că ar face parte dintr-o grupare infracțională implicată în contrabanda și distribuția drogurilor prin intermediul aplicației Telegram.

De asemenea, a fost reținută o tânără de 23 de ani, pasageră a autocarului implicat în transport, care ar fi avut rolul de a alerta membrii grupării în cazul unor controale.

Procurorii PCCOCS urmează să ceară aplicarea arestului preventiv pentru cei doi suspecți. Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.