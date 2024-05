Apa caldă riscă să fie oprită de tot în București

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), respectiv Termoenergetica, continuă să nu plătească datoriile curente, motiv pentru care datoria către Elcen a ajuns în prezent la peste un miliard de lei, situaţie care pune în pericol furnizarea agentului termic, crescând riscul major de compromitere a întregului sistem de termoficare din Bucureşti, au anunţat reprezentanţii Elcen, într-un comunicat.

“PMB/Termoenergetica continuă să nu plătească datoriile curente. Astăzi datoria către Elcen a ajuns la peste un miliard de lei. (…)În ciuda dificultăţilor majore provocate de neplata serviciilor furnizate de Elcen către Termoenergetica şi a datoriilor acumulate din cauza faptului că Primăria Municipiului Bucureşti nu plăteşte la timp subvenţia, Elcen continuă să livreze agent termic pentru prepararea apei calde pentru locuitorii din Bucureşti”, se menţionează în comunicat. Conform sursei citate, primarul general, Nicuşor Dan, a declarat joi, 23 mai, într-o conferinţă de presă că lipsa apei calde în mai multe sectoare din Bucureşti este cauzată de funcţionarea cu doar două CET-uri ale Elcen. Reprezentanţii Elcen spun însă că situaţia prezentată nu corespunde realităţii. “Fals! Primarul General cunoaşte situaţia reală, totuşi induce intenţionat în eroare opinia publică. Primarul general Nicuşor Dan transmite informaţii false cu scopul de a deturna atenţia opiniei publice de la problema reală. PMB/Termoenergetica continuă să nu plătească datoriile curente. Astăzi datoria către Elcen a ajuns la peste un miliard de lei”, se menţionează în comunicat.

Totodată, Elcen precizează că, pe perioada verii, în fiecare an, de aproximativ 20 de ani, energia termică se produce din două CET-uri. “Pe baza solicitării Termoenergetica, în funcţie de temperaturile exterioare, Elcen trece de la regimul de funcţionare de iarnă la regimul de funcţionare de vară, fapt ce presupune funcţionarea a două CET-uri din cele patru. Termoenergetica nu solicită furnizarea de agent termic din toate cele 4 CET-uri, fiindcă necesarul de energie termică doar pentru prepararea apei calde (nu şi a căldurii) este scăzut pe perioada verii. Primarul general cunoaşte aceste detalii, întrucât Termoenergetica se află în subordinea PMB. Cele două CET-uri care se află în funcţiune în acest moment – CET Bucureşti Vest şi CET Bucureşti Sud – acoperă fără probleme necesarul de energie termică pentru asigurarea apei calde către locuitorii capitalei. Elcen livrează agent termic în conformitate cu parametrii solicitaţi de Termoenergetica”, se menţionează în comunicat

Potrivit sursei citate, Elcen are în prezent disponibilitate de a livra agent termic din toate cele 4 CET-uri dacă PMB/Termoenergetica solicită acest lucru. “Primarul general cunoaşte foarte bine faptul că, dacă în regim de vară ar funcţiona toate cele 4 CET-uri simultan, s-ar produce mult mai mult decât necesarul de agent termic de care Termoenergetica are nevoie pentru termoficare. Anual, de aproximativ 20 de ani, pe perioada verii, Elcen derulează un program de mentenanţă şi reparaţii ale utilajelor energetice, stabilit de comun acord cu Termoenergetica încă de la începutul anului, ce are drept scop executarea principalelor lucrări ce trebuie efectuate în mod regulat pentru a asigura funcţionarea eficientă a CET-urilor în sezonul rece, fără riscuri şi provocări majore”, se precizează în document. Totodată, oficialii Elcen spun că reviziile anuale din timpul verii nu indisponibilizează CET-urile respective şi nu afectează sub nicio formă furnizarea apei calde către locuitorii capitalei, iar acestea sunt efectuate tocmai pentru ca bucureştenii să nu aibă de suferit. “Elcen nu poate fi făcută responsabilă de starea avansată de degradare a conductelor de termoficare aflate în grija Primăriei Municipiului Bucureşti, de pierderile din reţea, de avariile frecvente, de lipsa apei calde şi neplata datoriilor curente. Incapacitatea primarului general de a gestiona situaţia gravă a termoficării din Bucureşti nu poate fi pusă în sarcina Elcen. E nevoie de asumare, de respectare a angajamentelor PMB privind plata datoriilor şi de implementarea unor soluţii clare şi eficiente”, explică reprezentanţii Elcen.

