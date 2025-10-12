Apa din râul Răut, grav poluată cu fecale. Localnicii cer intervenția autorităților

Râul Răut se află într-o stare alarmantă de poluare, iar nivelul de contaminare crește de la o zi la alta. În albia râului s-au adunat cantități mari de deșeuri, iar specialiștii avertizează că apa conține bacterii periculoase și substanțe toxice, devenind improprie pentru consum sau irigații.

În apropierea Orheiului Vechi, apele Răutului par liniștite, însă în realitate ascund o criză ecologică de proporții. Mirosul neplăcut și culoarea apei i-au alarmat pe localnici.

„De vreo lună de zile, de pe 15 septembrie, am observat un miros puternic. Acum nu o mai folosim deloc, nici animalele nu beau”, spune o femeie din zonă.

„Înainte și grâul îl spălam, și covoarele. Acum nu mai putem”, adaugă un alt locuitor.

„Eu locuiesc chiar lângă râu, fac curățenie des, dar mereu vine apă murdară. Animalele primesc apă doar de la fântână”, a relatat un bărbat din Ivancea.

Autoritățile locale afirmă că, deși se implică în curățarea malurilor, resursele sunt limitate.

„Vara a fost secetoasă, nivelul apei a scăzut, iar asta a agravat situația. Noi, la primărie, organizăm acțiuni de curățenie, dar nu e suficient”, a declarat primarul comunei Ivancea, Alexei Savițchi.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a inițiat o anchetă și promite sancțiuni în caz de abateri.

„Dacă vor fi depistate depășiri ale indicilor chimici, vom calcula prejudiciul și îl vom înainta Procuraturii pentru inițierea unei cauze penale”, a spus șeful instituției, Ion Bulmaga.

Analizele recente efectuate de Direcția Patrimoniu Natural și Biodiversitate a Rezervației „Orheiul Vechi” arată că sectorul mijlociu al râului este contaminat cu mase fecale, motorină și amoniac. Specialiștii propun includerea zonei Trebujeni–Morovaia în programul de monitorizare a apelor pentru anul 2026, ca măsură urgentă pentru salvarea ecosistemului.