Popovici: Nicio universitate din Moldova nu figurează în topul mondial

Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a lansat un semnal de alarmă după publicarea clasamentului mondial THE World University Rankings 2026, în care nu figurează nicio universitate din Republica Moldova.

„S-a publicat THE World University Rankings 2026, lista celor mai bune universități din 115 țări. Rezultatul pentru Moldova? Zero. Niciuna dintre universitățile noastre nu a prins lista”, a scris Corneliu Popovici.

Totodată, el a subliniat contrastul cu țările vecine. „În timp ce vecinii noștri — România și Ucraina — demonstrează că se poate, cu peste 20 de instituții fiecare prezente la nivel global, noi ne zbatem în irelevanță”, a notat el.

În acest context, Popovici a pus sub semnul întrebării eficiența reformei sistemului universitar din ultimii ani, caracterizată de fuziuni forțate, desființări de instituții și reorganizări contestate.

„La ce au servit trei ani de „reformă” — de comasări forțate, lichidări și transferuri controversate de proprietăți? A crescut calitatea cercetării? Nu. A sporit vizibilitatea internațională? Nu. Au devenit universitățile noastre mai competitive? Evident că nu”, a subliniat el.

„Ce urmează? Vom continua să ne complacem în mediocritate, vom „reforma” birourile sau vom cere socoteală și reforme veritabile?”, se întreabă el în final.

Clasamentul THE World University Rankings 2026, realizat de revista britanică Times Higer Education, analizează peste 2.000 de universități din 115 țări, pe baza indicatorilor de predare, cercetare, impact științific, colaborare internațională și inovare.