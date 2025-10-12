Care sunt noile reguli de intrare în statele UE pentru moldoveni

La frontierele externe ale Uniunii Europene va fi operaționalizat, începând cu ziua de duminică, 12 octombrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Acesta permite colectarea datelor alfanumerice și biometrice – imaginea facială și patru amprente digitale și înregistrează electronic informațiile privind data și locul de intrare și ieșire.

În cadrul noului sistem, pașapoartele nu vor mai fi ștampilate, iar durata șederii va fi monitorizată electronic.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Sistemul EES se aplică doar cetățenilor statelor terțe ce efectuează șederi de scurtă durată – până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, pe teritoriul Uniunii Europene. În acest context, MAE a menționat că regimul fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova rămâne neschimbat.

La prima intrare după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, la călătoriile ulterioare, verificarea va fi automată, reducând timpii de așteptare. De la procedură sunt exceptați copiii sub 12 ani, persoanele pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă, precum și deținătorii de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Autoritățile au anunțat că țările europene care utilizează EES vor introduce sistemul treptat la frontierele lor externe, iar punerea deplină în aplicare este prevăzută până la 10 aprilie 2026. Pe durata perioadei de tranziție, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual.

MAE a subliniat că implementarea sistemului urmărește modernizarea și eficientizarea controlului la frontieră, consolidarea securității în spațiul Schengen și prevenirea șederilor ilegale, fără a modifica drepturile de circulație existente.

Având în vedere faptul că procesul de colectare a datelor va necesita timp adițional, la etapa de planificare a călătoriei se recomandă: verificarea valabilității documentelor de călătorie, alocarea unui timp suplimentar pentru formalitățile de frontieră, evitarea escalelor prea scurte.

Autoritățile recomandă cetățenilor să consulte în prealabil paginile web ale autorităților de frontieră și ale ambasadelor în Republica Moldova din statele membre ale UE, în care intenționează să călătorească.







