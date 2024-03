Apple escaladează o dispută cu Epic Games, blocând aplicaţia pentru jocul Fortnite în Europa

Apple a escaladat miercuri o dispută cu Epic Games, blocând aplicaţia pentru jocul Fortnite în Europa pe iPhone-uri şi iPad-uri, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Cele două companii se află într-o luptă juridică din 2020, când firma de jocuri video a susţinut că practica Apple de a percepe comisioane de până la 30% pentru plăţile în aplicaţie pe iPhone şi alte dispozitive a încălcat regulile antitrust din SUA. Pentru a distribui software pe iPhone-urile Apple, dezvoltatorii trebuie să creeze un cont la Apple şi să accepte termenii acestuia. Apple a desfiinţat unele dintre conturile de dezvoltator ale Epic în 2020, când Epic a creat o actualizare a aplicaţiei Fortnite care a încălcat regulile Apple de plată în aplicaţie.

Dar Epic şi-a asigurat recent un cont de dezvoltator în Suedia, deoarece Apple se pregăteşte să-şi schimbe multe dintre regulile sale pentru a se conforma Legii serviciilor digitale (Digital Markets Act) din Uniunea Europeană, care cere ca Apple să permită terţilor să-şi găzduiască propriile magazine de aplicaţii pe dispozitivele sale pentru prima dată. Epic Games a declarat că intenţionează să folosească contul de dezvoltator din Suedia pentru a-şi aduce piaţa online, Epic Games Store, şi jocul Fortnite pe dispozitivele iOS din Europa.

Dezvoltatorul jocului a spus că Apple a închis acel cont. Epic a susţinut că, prin închiderea contului, Apple a eliminat unul dintre cei mai mari potenţiali concurenţi din Apple App Store. ~Aceasta este o încălcare gravă a DMA (Digital Markets Act) şi arată că Apple nu are intenţia de a permite concurenţa adevărată pe dispozitivele iOS”, a spus Epic Games. Comisia Europeană, organul executiv al UE, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Într-un comunicat, Apple a declarat că consideră că hotărârile judecătoreşti au confirmat că are ~singurul drept” să închidă orice cont de dezvoltator al Epic Games, după ce Epic Games şi-a încălcat obligaţiile contractuale în temeiul acordurilor de dezvoltare ale Apple, care trebuie să fie semnate pentru a crea un cont de dezvoltator. În lumina comportamentului trecut şi în curs de desfăşurare al Epic, Apple a ales să îşi exercite acest drept” de a închide contul Epic Games, a spus Apple. Apple a propus în ianuarie anumite modificări înainte de termenul limită de 7 martie pentru a respecta anumite condiţii ale DMA, o legislaţie menită să faciliteze transferarea utilizatorilor europeni între serviciile concurente. Compania a spus că va permite magazine de aplicaţii alternative pe iPhone şi renunţarea la utilizarea sistemului de plăţi în aplicaţie, dar a stabilit ~o taxă de tehnologie de bază”, de 50 de euro cenţi pe cont de utilizator pe an, pentru dezvoltatorii care se înscriu pentru noul sistem.

