Aproape un milion de lei confiscat: fost primar pierde definitiv procesul pentru avere nejustificată

Fostul primar al comunei Negureni, raionul Telenești, a pierdut definitiv bătălia în instanță după ce Curtea Supremă de Justiție a respins recursul său. Judecătorii au confirmat actul Autorității Naționale de Integritate, care a stabilit o avere nejustificată în valoare de 902 750 de lei, acumulată între anii 2012 și 2019.

Astfel, suma respectivă urmează să fie confiscată în folosul statului, iar decizia este irevocabilă. În plus, dosarul poate atrage și interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă stabilită de instanță, așa cum prevede legislația.

Potrivit actului ANI, discrepanțele dintre veniturile declarate și bunurile acumulate erau evidente. De-a lungul procesului, fostul edil a încercat să justifice averea prin diverse explicații, însă probele au demonstrat contrariul.

Decizia Curții Supreme pune capăt unui lung șir de contestări și deschide calea confiscării efective a bunurilor. Este un pas important în consolidarea mecanismelor de control asupra integrității persoanelor cu funcții de răspundere.

Cazul fostului primar din Negureni este un exemplu pentru alte situații similare, demonstrând că legea poate ajunge la toți cei care acumulează avere nejustificată. Autoritățile consideră această hotărâre un precedent semnificativ în lupta împotriva corupției locale.

Prin astfel de măsuri, instituțiile statului transmit un mesaj clar: averea nejustificată nu poate fi păstrată, iar funcțiile publice nu trebuie transformate în surse de îmbogățire personală.