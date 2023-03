Armata ucraineană anunță că a doborât 13 dintre cele 15 drone explozive de fabricaţie iraniană lansate de către Rusia în noaptea de duminică spre luni

Luni, 6 martie, Ucraina anunţă că a doborât 13 dintre cele 15 drone explozive de fabricaţie iraniană lansate de către Rusia în noaptea de duminică spre luni, şi subliniază că livrările în domeniul apărării antiaeriene din Occident au ajutat-o să înfrunte această ameninţare de mai multe săptămâni, relatează AFP și News.ro.

”Invadatorii ruşi au atacat Ucraina cu (drone de tip) Shahed-131/136 din nord (regiunea rusă Briansk)”, anunţă armata ucraineană.

❗️Last night, #Russia attacked #Ukraine from the northern direction with 15 #Shahed kamikaze drones.

🇺🇦 Air Defence Forces shot down 13 of them. pic.twitter.com/88uaDiTMrv

