Arsenal ilegal descoperit la Cimișlia

Polițiștii din Cimișlia au efectuat percheziții într-o locuință a unui bărbat de 45 de ani și au descoperit un arsenal impresionant, toate obiectele fiind deținute ilegal. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat patru arme de foc, patru încărcătoare și peste 240 de cartușe de diferite calibre.

Surpriza anchetatorilor a fost și mai mare când au găsit trei obiecte asemănătoare cu mine antitanc, destinate aplicațiilor militare. Toate materialele au fost preluate de Centrul tehnico-criminalistic pentru expertiză, care va analiza proveniența și gradul de periculozitate al armamentului.

Ancheta are ca obiectiv stabilirea modului în care bărbatul a intrat în posesia armelor și obiectelor explozive, precum și eventualii complici. Autoritățile nu exclud nicio ipoteză, de la comerț ilegal cu arme până la pregătirea unor acțiuni criminale sau militare.

Descoperirea a generat îngrijorare în comunitate, cetățenii fiind alarmați de faptul că astfel de arsenale pot exista aproape de zonele locuite, fără ca nimeni să observe până la intervenția poliției. Experții avertizează că deținerea și manipularea acestor arme prezintă riscuri majore pentru siguranța publică.

Cazul rămâne deschis, iar autoritățile promit măsuri rapide pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Poliția îndeamnă cetățenii să raporteze orice informații despre arme sau obiecte explozive deținute ilegal, pentru a preveni accidente și infracțiuni grave.