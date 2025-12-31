Artificiile, sub semnul responsabilității: avertisment dur pentru protejarea animalelor și mediului

Autoritățile îndeamnă populația să renunțe la focurile de artificii și la alte materiale pirotehnice, avertizând că acestea provoacă efecte grave asupra sănătății publice, mediului și, mai ales, asupra animalelor. Mesajul vine în contextul sărbătorilor, când utilizarea acestor produse crește semnificativ, iar riscurile sunt adesea ignorate.

Potrivit specialiștilor de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, zgomotele puternice și exploziile reprezintă un șoc major pentru animalele de companie și fauna sălbatică. În multe cazuri, acestea suferă traume ireversibile, iar unele episoade se pot solda chiar cu deces.

ANSA atrage atenția că animalele au un auz mult mai sensibil decât oamenii, iar sunetele de intensitate ridicată pot provoca pierderea permanentă a auzului, crize epileptice, atacuri de panică sau tulburări neurologice severe. Reacțiile sunt adesea imprevizibile și greu de controlat.

Un alt pericol major este dezorientarea animalelor speriate. În urma zgomotelor puternice, multe fug de acasă, se rătăcesc și ajung expuse accidentelor rutiere, hipotermiei sau altor situații care le pun viața în pericol. Starea de șoc le afectează capacitatea de orientare, iar recuperarea lor devine dificilă.

Impactul se resimte și asupra biodiversității. Păsările și animalele sălbatice sunt grav afectate de luminile stridente și mișcările bruște, care pot provoca coliziuni fatale sau abandonarea cuiburilor. În sezonul rece, astfel de perturbări pot reduce dramatic șansele de supraviețuire.

Pe lângă efectele asupra viețuitoarelor, focurile de artificii contribuie și la poluarea mediului. Substanțele chimice și resturile pirotehnice contaminează aerul, solul și apa, amplificând impactul negativ asupra sănătății mediului înconjurător.

ANSA face apel la alternative de celebrare prietenoase cu mediul și reamintește că o comunitate civilizată se definește prin respectul față de siguranța generală și față de celelalte viețuitoare. Totodată, instituția recomandă proprietarilor de animale să le țină în interior, să evite legarea câinilor în curți și să se asigure că animalele pot fi identificate rapid, prin microcip sau zgardă cu date de contact.

Autoritățile reamintesc că petardele și bateriile de petarde sunt complet interzise în Republica Moldova, iar focurile de artificii pot fi utilizate doar în condiții stricte, inclusiv cu respectarea interdicției dintre orele 22:00 și 07:00. Vânzarea ilegală a articolelor pirotehnice se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei, iar cetățenii sunt îndemnați să cumpere doar din unități autorizate.