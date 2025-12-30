Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul președintelui rus

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor, măsură destinată apărării infrastructurii critice a Federaţiei Ruse. Documentul a fost publicat pe portalul oficial de informaţii juridice al statului rus şi a intrat în vigoare la data publicării, informează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit decretului, recrutarea rezerviştilor are ca scop „garantarea protecţiei infrastructurii critice şi a altor facilităţi de servicii publice”. Putin a însărcinat guvernul rus să întocmească o listă a facilităţilor considerate critice, iar Ministerul Apărării să stabilească unităţile forţelor armate responsabile de aceste activităţi.

Aceasta este prima măsură de acest tip după mobilizarea parţială anunţată de autorităţile ruse în toamna anului 2022, când aproximativ 300.000 de persoane au fost chemate sub arme. Decizia a generat, la acea vreme, plecarea din ţară a circa un milion de cetăţeni ruşi.

Noua iniţiativă vine pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, în special asupra instalaţiilor energetice din Rusia. Ameninţarea a fost recunoscută recent şi de fostul ministru al Apărării, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu.