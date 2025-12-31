Piața imobiliară, s-a prăbușit: Tranzacții în scădere și prețuri la nivel-record

Piața imobiliară traversează o perioadă de stagnare, marcată de o reducere accentuată a tranzacțiilor și de prețuri ridicate la locuințe. În trimestrul al doilea al anului, numărul vânzărilor a scăzut cu aproximativ 65%, continuând trendul descendent din trimestrele precedente. În același timp, prețurile apartamentelor au atins un nivel-record, depășind 1.700 de euro pe metru pătrat.

Potrivit expertului imobiliar Victor Cernomorcenco, prețul mediu al locuințelor din Chișinău și suburbii a ajuns la circa 1.720 de euro/mp. Deși tranzacțiile sunt mai puține, cererea persistă, alimentată de cumpărători cu necesități reale, care achiziționează fie din resurse proprii, fie prin credite ipotecare.

Creșterea prețurilor este explicată prin migrarea populației și a capitalului spre Chișinău, investițiile diasporei și deficitul de terenuri pentru construcții.

La rândul său, expertul economic Marin Gospodarenco consideră că prețurile sunt supraevaluate și nu reflectă puterea de cumpărare a populației. El estimează costul real de producție la aproximativ 700 de euro/mp, în timp ce pe piață se cer sume mult mai mari. În acest context, recomandă negocieri și reduceri de cel puțin 10–15%.

În privința perspectivelor, opiniile diferă. Marin Gospodarenco anticipează stagnarea prețurilor sau chiar scăderi de până la 10–15%, pe fondul diminuării tranzacțiilor și al creșterii ofertei. În schimb, Victor Cernomorcenco prognozează o piață mai matură, cu majorări moderate, apropiate de rata inflației, și cumpărători mai atenți la calitate, eficiență energetică și amplasare.

Potrivit Biroului Național de Statistică, volumul lucrărilor de construcții din Republica Moldova a crescut cu circa 40% în primele nouă luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2024, evoluție susținută în principal de construcțiile noi și de lucrările de întreținere și reparații.