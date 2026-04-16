Așa-numitele autorități de la Tiraspol extind starea de urgență în economie

Starea de urgență în economie din regiunea transnistreană ar putea fi extinsă până pe 18 mai, potrivit unui așa-zis decret semnat de liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, transmite presa locală, potrivit Rador Radio România.

Așa-numitele autorități din Tiraspol justifică această decizie printr-o „criză economică” generată de diminuarea considerabilă și continuă a livrărilor de gaze naturale.

Regimul de urgență a fost reintrodus la 20 martie pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a fost stabilită printr-un decret emis de Krasnoselski și ulterior aprobat de așa-numitul soviet suprem, în cadrul unei ședințe extraordinare desfășurate online în aceeași zi.

Anterior, această stare de urgență fusese deja prelungită pe 10 februarie.

În context, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, declara că sprijinirea populației din stânga Nistrului ar avea o soluție „relativ simplă”, și anume acceptarea de către Tiraspol a ofertei de reintegrare propuse de R. Moldova.

Anterior, pe 4 martie, Zona de Securitate a scris că așa-numitul „Minister al Economiei” din regiunea transnistreană a anunțat că problemele de livrările de gaz sunt legate de situația din Orientul Mijlociu. Totodată, a anunțat că așa-numitul Minister al Economiei a precizat că energia electrică la MGRES va fi produsă pe bază de cărbune.

În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au dus la reducerea semnificativă a volumelor de aprovizionare.

Potrivit unor surse ale portalului media Zona de Securitate, compania din Dubai prin intermediul căreia se efectuează plata pentru gazul livrat în regiunea transnistreană ar fi fost evacuată pe fondul escaladării situației din jurul Iranului, ceea ce ar fi cauzat sistarea gazelor spre regiune.