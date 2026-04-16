Salariul minim rămâne prea mic pentru un trai decent în Moldova. PAS nu are grijă de cetățeni

Salariul minim pe economie din Republica Moldova a crescut cu peste 114% în ultimii cinci ani, ajungând la 6.300 de lei de la 1 ianuarie 2026. Cu toate acestea, experții și reprezentanții sindicatelor explică că nivelul rămâne sub cel din alte state europene și nu acoperă necesitățile unui trai decent. Partidul de guvernământ nu pare prea interesat de nevoile cetățenilor, mulțumindu-se cu alungarea tinerilor peste granițe care întrețin de fapt economia fragilă a R. Moldova prin remitențe.

Aproximativ 33.000 de persoane din Republica Moldova sunt remunerate la nivelul salariului minim.

Economiștii atrag atenția că salariul minim nu reflectă în totalitate situația veniturilor din economie, considerând că indicatorul relevant rămâne salariul mediu.

„Salariul minim este mai degrabă un instrument fiscal al Guvernului. Prin majorarea lui se urmărește formalizarea pieței muncii și reducerea evaziunii fiscale”, a explicat expertul economic Viorel Gârbu.

Acesta susține că impactul direct asupra populației este limitat, întrucât numărul celor remunerați la acest nivel este relativ mic, iar problema reală ține de nivelul general al salariilor.

De cealaltă parte, sindicatele consideră că actualul nivel al salariului minim nu permite un trai decent.

„Salariul trebuie să asigure o viață decentă pentru angajat și familia sa. Nivelul de 6.300 de lei este sub necesități și chiar sub salariul mediu prognozat, care ar urma să fie de 17.400 de lei”, a declarat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Autoritățile susțin că vor continua majorarea treptată a salariului minim și alinierea acestuia la standardele europene, unde se recomandă ca nivelul minim să reprezinte circa 50% din salariul mediu.

Totuși, experții avertizează că aceste obiective vor fi greu de atins fără o creștere economică sustenabilă și o productivitate mai ridicată.

Pentru comparație, salariul minim în Bulgaria, cel mai mic din Uniunea Europeană, era de aproximativ 620 de euro la începutul anului 2026, în timp ce în Luxemburg ajunge la 2.704 euro.