VIDEO: Atac rusesc masiv cu rachete asupra Ucrainei joi dimineață: Cel puțin 13 oameni uciși, zeci de răniți. Kievul și Odesa, cele mai dur lovite

Rusia a desfășurat un mare atac cu rachete și drone asupra Kievului, Odesei și altor orașe din Ucraina, ucigând cel puțin 13 persoane și rănind alte zeci, inclusiv copii, potrivit autorităților ucrainene citate de Reuters.

Forțele aeriene ucrainene au spus că Rusia a atacat cu 54 de rachete (31 doborâte) și 659 de drone (636 doborâte). Au fost înregistrate lovituri ale unui număr de 12 rachete și 20 de drone în 26 de locuri, precum și căderea de resturi ale rachetelor doborâte în 25 de locuri. Atacul continuă, în aer fiind încă mai multe drone inamice, potrivit unui mesaj postat pe Telegram după ora 08.00.

Atacurile rusești cu rachete și drone din timpul nopții au ucis șapte persoane și au rănit alte 11 în orașul Odesa, din sudul Ucrainei, a spus joi dimineață șeful administrației militare locale. Serhii Lysak a scris pe Telegram că au fost avariate infrastructuri și o clădire rezidențială.

La Kiev, primarul Vitali Klitschko a declarat că patru persoane, printre care un copil de 12 ani și o femeie de 35 de ani, au murit. „ Zece locuitori au fost răniți. Șase sunt internați în spital”, a scris el pe Telegram.

În orașul Dnipro, din sud-estul țării, unde atacurile ruse au incendiat clădiri rezidențiale, guvernatorul regional a declarat că două persoane au fost ucise.

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a estimat numărul răniților din oraș la 18, inclusiv un copil.

Alarmele de raid aerian au sunat peste două ore atât în Kiev, cât și în Dnipro. Imaginile postate online au arătat incendii scăpate de sub control și fum care se ridica spre cer.

Klitschko a declarat că echipele de salvare au salvat o mamă și un copil dintr-o clădire dintr-un cartier central, unde parterul a fost grav avariat.

El a mai spus că o rachetă a lovit etajul șase al unui bloc de apartamente din cartierul central Podil.

Klitschko a declarat că a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire dintr-un cartier din nordul capitalei și că patru membri ai echipajelor medicale de urgență au fost răniți, iar resturi de drone și rachete au căzut în mai multe locuri.

În Dnipro, guvernatorul regional Oleksandr Hanzha a scris pe Telegram că un locuitor a murit. El a menționat că 10 persoane au fost rănite și a postat imagini care arată clădiri rezidențiale în flăcări.

În Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, situat în nord-est, oficialii au declarat că două persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu drone.