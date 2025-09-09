Atac fără precedent al Israelului asupra capitalei Qatarului

Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, forțele armate israeliene și Shin Bet confirmând că asupra orașului au fost lansate lovituri despre care spun că au vizat conducerea organizației teroriste Hamas. Qatarul a denunțat un „asalt criminal al Israelului”.

Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Doha, Majed Al Ansari, a declarat că „acest asalt criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor şi normelor internaţionale şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii şi siguranţei cetăţenilor qatarezi şi a rezidenţilor din Qatar”.

Un oficial Hamas din Gaza a declarat pentru AFP că liderii grupării vizați în atacul Israelului de la Doha se adunaseră pentru a discuta cea mai recentă propunere de încetare a focului.

„Într-o nouă crimă sionistă, delegația de negociere a Hamas a fost vizată în timpul întâlnirii sale de la Doha, în timp ce discuta propunerea președintelui Trump pentru un armistițiu în Fâșia Gaza”, a declarat oficialul, sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să vorbească pe această temă.

Atacul împotriva liderilor Hamas de la Doha a fost o operațiune pur israeliană, a declarat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat în limba engleză.

„Acțiunea de astăzi împotriva celor mai importanți teroriști șefi ai Hamas a fost o operațiune complet independentă a Israelului. Israelul a inițiat-o, Israelul a executat-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate”.

Relatările din mass-media israeliană spun că președintele SUA, Donald Trump, era la curent cu atacul planificat și și-a dat acordul. Acum două zile, Trump a emis un „ultim avertisment” către Hamas pentru eliberarea ostaticilor israelieni pe care i-a luat în timpul atacului de pe 7 octombrie 2023.