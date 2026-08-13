Atac rusesc asupra portului Ismail. Infrastructura portuară a fost cuprinsă de flăcări

Rusia a atacat în noaptea de 12 spre 13 august zona portului Izmail, din regiunea Odesa, aflată în apropierea sudului Republicii Moldova. În urma loviturilor au fost provocate pagube materiale, iar infrastructura portuară a fost cuprinsă de flăcări.

Izmail este unul dintre cele mai importante porturi ucrainene de pe Dunăre și un punct esențial pentru transportul cerealelor și al altor mărfuri. Atacul s-a produs la o zi după ce Ucraina a lovit orașul rus Novorossiisk, unul dintre principalele centre de export de cereale ale Rusiei la Marea Neagră.

În timpul atacului, sistemele radar din România au detectat cinci ținte aeriene deasupra teritoriului ucrainean, în zona Izmail, aproape de frontiera româno-ucraineană.

Autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Radarele au detectat și pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian al României, la aproximativ doi kilometri sud de localitatea Pardina.

Ținta s-a aflat aproximativ zece minute în spațiul aerian românesc, deplasându-se de-a lungul brațului Chilia, după care s-a întors spre Ucraina. La scurt timp după ieșirea acesteia din spațiul aerian al României, pe teritoriul ucrainean au fost raportate explozii.