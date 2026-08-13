Zelenski avertizează că s-a pornit puternic de tot mașinăria de război a Rusiei: Produc rachete în masă, iar Ucraina nu mai face față atacurilor

Ucraina dispune doar de o zecime din rachetele interceptoare de care are nevoie urgent din partea Statelor Unite pentru a opri atacurile tot mai intense cu rachete balistice ruseşti, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat CNN, adăugând că îşi petrece zilele făcând „milioane” de apeluri telefonice şi negociind în condiţii opace cu aliaţii pentru a obţine mai multe rachete.

Rusia produce rachete balistice în masă

Atacurile cu rachete balistice ruseşti au crescut rapid în ultimele săptămâni, lovind în mod deosebit de puternic capitala Kiev, pe măsură ce Moscova profită de stocurile aproape de zero ale Ucrainei de rachete interceptoare Patriot. Zelensky a afirmat că o zecime din stocul actual al SUA ar fi suficient pentru a opri toate atacurile ruseşti cu rachete balistice, dar că 5% ar fi suficient pentru a ajuta Ucraina să treacă de iarnă.

„Anul acesta avem de două ori şi jumătate mai puţine rachete de interceptare decât aveam în 2025”, a spus el. „Rusia lansează lunar de două ori mai multe rachete balistice decât înainte”.

Zelenski cere mai multe rachete Patriot de la SUA

Luna iulie a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii ucraineni din aprilie 2022, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.

„În fiecare noapte au loc atacuri, iar de patru sau cinci ori pe lună avem de-a face cu atacuri masive… nopţi teribile. Oameni cu adevărat eroici şi foarte rezistenţi. Dar sunt obosiţi”.

El a adăugat că, dacă SUA „ne vor vinde 5%, vom trece de iarnă şi vom salva vieţile oamenilor. Dacă ne vor vinde 10%, vom distruge toate rachetele balistice ale ruşilor. Eu am 1%”.

Există o penurie globală de rachete ca urmare a războiului dintre SUA şi Iran, în cadrul căruia SUA şi statele din Golf au folosit zeci de astfel de rachete pentru a contracara atacurile iraniene cu rachete şi drone ieftine. Această penurie afectează cel mai grav Ucraina, unde, în unele nopţi, oraşele par lipsite de apărare în faţa atacurilor cu rachete ale Moscovei.

Zelenski a oferit o perspectivă rară asupra eforturilor sale personale zilnice de a obţine mai multe rachete de interceptare, eforturi care au implicat negocieri pe care a preferat să le păstreze confidenţiale. „Asta trăiesc în fiecare zi: de la 1% la 5%. Am petrecut câteva luni şi am dat milioane de telefoane… Încerc să fac schimb de ceva pentru rachete… Fac unele lucruri pe care nici măcar nu le pot dezvălui. Asta nu înseamnă că sunt ilegale. Dar nu pot vorbi despre ele”.

Zelenski a afirmat că există încă îndoieli cu privire la modul în care se va concretiza angajamentul aparent al preşedintelui Donald Trump de a permite Ucrainei să-şi construiască propriile rachete interceptoare Patriot.

Trump a declarat, în marja summitului NATO de la Ankara, că ar permite Ucrainei să obţină o licenţă pentru a produce singură aceste sisteme complexe de interceptare, dar, câteva zile mai târziu, a afirmat că nu este sigur de această idee. Producătorii sistemelor de rachete Patriot au trimis reprezentanţi la Kiev pentru a discuta această idee, însă rezultatele încă nu s-au concretizat.

„Sper că o voi obţine”, a spus Zelenski. „În prezent nu am nici măcar 5% şi nu mă bucur de o astfel de acceptare. Iar aceasta reprezintă pentru mine o mare provocare, una dintre cele mai mari cu care m-am confruntat încă de la începutul acestui război”.

Zelenski a declarat că a făcut apel direct la Casa Albă, prin apeluri telefonice şi mesaje, precum şi indirect, prin intermediul aliaţilor, pentru a obţine o asistenţă sporită în ceea ce priveşte sistemele Patriot. Cu toate acestea, el s-a arătat reticent să ofere detalii cu privire la interacţiunile sale recente cu administraţia Trump.

Zelenski a adăugat că este de acord cu unele evaluări occidentale potrivit cărora Putin ar putea încerca să intensifice războiul împotriva NATO, atacând eventual statele baltice membre ale NATO.

„El nu ştie cum să pună capăt acestui război fără o ocupaţie de amploare sau o victorie majoră pentru societatea sa. Este mai simplu să găsească o ţară mai mică… pentru el, nu va conta dacă această ţară face parte din NATO sau nu. El vrea o victorie rapidă, fiind 100% sigur că va câştiga, va ocupa, va distruge sau va controla”.