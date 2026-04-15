Guvernul a transmis terenul necesar pentru continuarea lucrărilor la Podul Unirii

Guvernul a decis astăzi, 15 aprilie, transmiterea cu titlu gratuit a unui teren din satul Zagarancea, raionul Ungheni, necesar pentru construcția și finalizarea Podului Unirii și a drumului național R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu România.

Terenul este transferat din administrarea Ministerului Mediului, aflat în gestiunea Agenției „Moldsilva”, către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în gestiunea Administrației de Stat a Drumurilor.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că decizia permite continuarea lucrărilor la Podul Unirii, subliniind că este vorba despre primul pod de autostradă care va lega Republica Moldova de România.

La rândul său, vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii, a precizat că terenul transmis va face posibilă construcția primului pod peste Prut din ultimii 60 de ani și interconectarea viitoarei autostrăzi A1 din Republica Moldova cu autostrada A8 din România.

Lotul transmis are o suprafață de 0,5634 hectare și face parte dintr-un teren forestier mai mare, de 53 de hectare. După delimitarea exactă a suprafeței, autoritățile vor institui o comisie care va asigura transferul terenului în termen de 30 de zile.

Podul de la Ungheni Golăiești (RO) – Zagarancea (MD) nu este doar o simplă structură de traversare a râului Prut, ci un element strategic în rețeaua de transport transeuropeană (TEN-T). Acesta va conecta România și Republica Moldova prin autostrada care va traversa Carpații (Autostrada Unirii A8) și o autostradă spre Chișinău, facilitând transportul de mărfuri și persoane între cele două țări și cu restul Europei.

Realizarea acestui proiect ambițios este posibilă datorită finanțării europene nerambursabile, în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Această finanțare subliniază importanța strategică a proiectului pentru Uniunea Europeană și angajamentul său față de dezvoltarea infrastructurii de transport în regiune.

Podul de Flori de la Ungheni este mai mult decât o lucrare de infrastructură, este un simbol al cooperării strânse dintre România și Republica Moldova și al angajamentului comun față de un viitor european. Finalizarea acestui proiect va aduce beneficii semnificative pentru ambele țări, facilitând comerțul, turismul și schimburile culturale, și contribuind la o mai bună integrare regională.