Atenție: Ce este interzis să faci pe 29 august, de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezatorul

Iata care sunt lucrurile pe care nu ai voie sa le faci pe 29 august:

1. NU AI VOIE SA BEI VIN ROSU

Pe 29 august, de Taierea Capului, este permis sa consumi doar struguri si apa. Nu este recomandat nici macar vinul rosu deoarece acesta reprezinta sangele Botezatorului.

2. NU AI VOIE SA MANANCI VARZA

Daca ai pofta de fructe, acestea sunt permise dar cu o singura conditie: sa nu fie de culoare rosie. De asemenea, varza este interzisa in aceasta zi pe motiv ca pe varza ar fi fost taiat capul profetului. Nici fructele rotunde nu sunt permise azi deoarece simbolizeaza forma capului care a fost taiat.

3. NU AI VOIE SA TAI NIMIC CU CUTITUL

Nu ai voie sa folosesti cutitul in bucatarie astazi. Daca vrei sa injumatatesti un aliment pe care il consumi sau sa il mananci in bucati, foloseste-ti mana. Potrivit superstitiilor si traditiilor populare care inca se mai pastreaza in mai multe regiuni, persoana care taie chiar si o bucata de paine cu cutitul va avea o moarte crunta.

4. NU SE MANANCA IN FARFURII SAU ALTE VASE

Motivul? Capul Sfantului Ioan Botezatorul a fost pus pe o tipsie. De asemenea, evita orice vas cu fundul rotund chiar si daca vrei sa fierbi ceva.

5. NU AI VOIE SA MATURI

Se spune ca daca dai cu matura prin casa vei tulbura linistea mortilor. Lasa curatenia pentru alta zi!

