Atenție la radiațiile UV! Cum să-ți protejezi pielea de niveluri periculoase

Radiaţia ultravioletă (UV) este emisă de Soare şi pătrunde în atmosfera Pământului. Unele radiaţii UV sunt esenţiale pentru sănătatea organismului uman, iar razele soarelui ne oferă căldură şi lumină, dar echilibrul este esenţial, întrucât expunerea la razele UV poate provoca, de asemenea, leziuni periculoase ale pielii, inclusiv cancere. Experţii estimează că numărul cazurilor noi de cancere de piele va atinge un nivel record în 2024, în ciuda faptului că 90 % din cazuri pot fi complet prevenite, potrivit news.ro.

Potrivit statisticilor, o treime din cancerele diagnosticate la nivel global sunt cancere de piele. Se estimează că unul din cinci americani va dezvolta cancer de piele până la vârsta de 70 de ani. Specialiştii din Marea Britanie avertizează la rândul lor că în privinţa cazurilor de cancer de piele acestea vor atinge un nivel record anul acesta. Cancer Research UK preconizează că în 2024 va fi diagnosticată o cifră record, de aproape 30 de mii de persoane cu melanom, în ciuda faptului că 90% din cazuri pot fi complet prevenite dacă oamenii şi-ar proteja pielea de soare şi nu ar mai folosi saloanele de bronzat.

Razele ultraviolete sunt benefice deoarece permit pielii să producă vitamina D, esenţială pentru organism. Aceasta este importantă pentru funcţionarea oaselor, a celulelor sanguine şi a sistemului imunitar. Cât de periculos este UV Conform clasificării IARC (International Agency for Reserch on Cancer/Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului) radiaţiile UV fac parte din grupa 1 care reprezintă toţi agenţii chimici şi fizici cu potenţial carcinogenic pentru om.

Trebuie să ne controlăm expunerea, spune prof. Dorothy Bennett, de la St George’s, Universitatea din Londra. Dar UV este, de asemenea, periculos, deoarece fiecare expunere la UV, în special fiecare arsură solară, creşte riscul de cancer de piele. Melanomul este un cancer de piele extrem de agresiv, in majoritatea cazurilor determinat de expunerea necontrolata la radiaţia solară. Acest cancer de piele este vindecabil in stadiu timpuriu, dar foarte agresiv in stadiu metastatic. Melanomul identificat in stadiul I are şanse mari de vindecare (98%), însă detectat în stadii avansate, poate fi fatal. ”Melanomul, cel mai periculos cancer de piele, este acum al cincilea cel mai frecvent cancer din Regatul Unit, creşterea continuă fiind atribuită expunerii la soare”, a explicat ea. Principalele cauze implicate în apariţia melanomului sunt expunerea excesivă la radiaţiile ultraviolete (UV) indiferent de sursa lor (naturală sau artificială), istoricul familial de melanom, fototip cutanat deschis (pielea deschisă la culoare), prezenţa pe corp a unui număr crescut de nevi sau prezenţa unor nevi atipici clinic sau dermatoscopic. Persoanele care au avut anterior cancer de piele prezintă un risc mai mare de a dezvolta din nou această boală, potrivit celor mai recente studii, raportările indicând faptul că între 2% şi 10% dintre supravieţuitorii unui melanom dezvoltă un al doilea melanom primar, iar între 30% şi 50% dintre persoanele cu un cancer de piele non-melanom (NMSC) dezvoltă un al doilea NMSC în decurs de 5 ani. Radiaţiile UV favorizează apariţia cancerului de piele prin deteriorarea ADN-ului din celulele pielii. De asemenea, radiaţiile UV au fost asociate cu probleme oculare, inclusiv cataracta. Există tot mai multe dovezi că lumina UV poate reduce capacitatea organismului de a se apăra împotriva anumitor boli. Ce este indicele UV Nivelurile de radiaţii UV variază pe parcursul zilei. Cele mai ridicate valori se înregistrează în perioada de patru ore din jurul ”amiezii solare”, adică atunci când soarele se află la cel mai înalt punct pe cer – de obicei de la sfârşitul dimineţii până la începutul după-amiezii. Indicele UV (sau UVI) este o măsură standard, internaţională, a radiaţiilor ultraviolete. Valorile încep de la zero şi pot creşte peste 10. Cu cât numărul este mai mare, cu atât este mai mare potenţialul de afectare a pielii şi a ochilor – şi cu atât mai puţin timp este necesar pentru ca daunele să apară. Care sunt diferitele niveluri de UV Ţările aflate în apropierea ecuatorului se pot confrunta cu niveluri UV foarte ridicate în mijlocul zilei, pe tot parcursul anului. Nairobi din Kenya poate avea niveluri UV de peste 10 tot anul, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Majorca, în Spania, va atinge în mod normal nouă în iunie şi iulie. Dar Insulele Falkland din Atlanticul de Sud nu depăşesc de obicei cinci în decembrie şi ianuarie (când este vară în emisfera sudică). Când este nevoie de protecţie suplimentară Conform OMS, protecţia solară suplimentară este necesară atunci când nivelurile UV sunt:11+ (extrem de ridicate); 8-10 (foarte ridicate); Protecţia este necesară atunci când nivelurile sunt: 6-7 (ridicate); 3-5 (mediu); Nu este necesară protecţie atunci când nivelurile sunt: 1-2 (scăzute) Conform specialiştilor din cadrul nu există nicio modalitate sigură sau sănătoasă de a ne bronza. Dr. Bav Shergill, de la Asociaţia Britanică a Dermatologilor, spune că cel mai sigur mod pentru a obţine bronzul mult-dorit este ”din sticlă” – folosind un autobronzant. ”Când vă bronzaţi, lumina ultravioletă stimulează celulele pielii să producă pigment pentru a încerca să protejeze ADN-ul celulelor pielii – dar această protecţie este minimă – echivalentul a SP4. Nu este o protecţie prea mare – aşa că puteţi suferi arsuri foarte repede”, avertizează el. Ne putem bronza chiar şi atunci când este înnorat şi bate vântul Helen Willetts de la BBC Weather spune că ”pielea se poate arde la fel de repede indiferent dacă sunt 30C sau 20C. Chiar şi în zilele înnorate, UV vor penetra în continuare norii subţiri – deci chiar dacă nu credeţi că este atât de însorit, vă puteţi arde pielea”, spune ea. Potrivit dr. Michaela Hegglin, de la Departamentul de Meteorologie al Universităţii Reading, cantitatea de UV care ajunge la piele nu este determinată de temperatura zilnică. Nivelurile UV într-o zi luminoasă şi cu briză de la sfârşitul lunii aprilie vor fi aproximativ aceleaşi ca într-o zi caldă şi însorită din august, spun specialiştii. Ce se întâmplă cu îmbătrânirea pielii Expunerea neprotejată la razele UV joacă un rol important în îmbătrânirea pielii – descompune fibrele de colagen şi elastină din pielea sănătoasă. Acest lucru contribuie la apariţia ridurilor şi a pliurilor care se formează prin întinderea pielii care-şi pierde din elasticitate. De asemenea, razele soarelui usucă pielea, făcând-o aspră şi îngroşată. Cum putem evita daunele provocate de razele UV Recomandările specialiştilor includ: statul la umbră atunci când soarele este cel mai puternic (între orele 11:00 şi 18:00, în zilele caniculare de vară, cu temperaturi extreme); evitaţi să vă ardeţi pielea; purtaţi îmbrăcăminte adecvată şi ochelari de soare; folosiţi cel puţin factor 30 de protecţie solară; reaplicaţi crema de protecţie solară la fiecare două ore; aveţi grijă sporită în cazul copiilor; Cercetările globale arată că oamenii uită adesea părţi ale corpului atunci când îşi pun cremă de protecţie solară, avertizează dr. Shergill. ”Oamenii uită adesea să includă partea laterală a nasului de lângă ochi – unde am văzut multe cazuri de cancer de piele”, spune el. Alte zone includ şanţul de lângă nas şi în obraz, tâmplele şi partea superioară a pieptului. Cu titlu orientativ, adulţii ar trebui să aplice între şase şi opt linguriţe de cremă de protecţie solară dacă acoperă întregul corp. Şi cei care au pigmentul pielii închis la culoare trebuie să-şi facă griji, avertizează specialiştii. ”Pielea poate părea mai închisă la culoare, dar nu întotdeauna se comportă astfel din punctul de vedere al protecţiei – deoarece există mai multe gene în joc decât credem noi”, spune dr. Shergill. „Am văzut, de exemplu, persoane din Asia de Sud cu cancer de piele şi am văzut persoane cu dublă moştenire cu cancer de piele. Indiferent de culoarea pielii – riscul de afectare a ochilor şi de potenţiale efecte nocive asupra sistemului imunitar rămâne. În România, Administraţia Naţională de Meteorologie afişează zilnic pe pagina sa indicele UV .

