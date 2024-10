au fost mai multe valuri de lovituri

Primarul portului Odesa de la Marea Neagră, Ghennadi Truhanov, a declarat pe Telegram că Rusia a vizat oraşul în cursul nopţii, fiind raportate mai multe explozii, scrie Agerpres.

Nu au existat informaţii privind pagube sau răniţi.

Guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a declarat duminică dimineaţă, pe Telegram, că un civil a murit şi 15 au fost răniţi în atacurile Rusiei asupra regiunii în ultimele 24 de ore.

Ambele părţi neagă că au vizat civili în războiul declanşat de invazia Rusiei în Ucraina, lansată în februarie 2022. Cu toate acestea, mii de civili au murit, marea majoritate dintre ei ucraineni.

Moscova a lansat mai multe valuri de atacuri împotriva Kievului și a altor orașe.

Air raid alert again, in Kyiv city and many Ukraine regions. The reason is a Russian combined ballistic rocket and drone attack. pic.twitter.com/CCMEfwkmqk

— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) October 6, 2024