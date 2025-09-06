AUDIO // Mită la AGEPI? Rusu tace despre noile dezvăluiri: „Mi-a propus încheierea unui memorandum pentru a putea toca 230 000 de Euro din fonduri europene”

O înregistrare audio datată 27 iunie 2024, publicată de „Casa de Nebuni”, aduce noi acuzații în jurul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). În material, protagonist ar fi Oleg Gutium, cunoscut drept „tatăl dreptului de autor”, care afirmă că directorul instituției l-ar fi contactat personal pentru a încheia un memorandum de împăcare. Potrivit acestuia, condițiile vizau atât modificări la Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, cât și retragerea acțiunii intentate împotriva expertului european Irina Lucan-Arjoca.

Gutium susține că tranzacția ar fi fost necesară pentru accesarea unui concurs al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în valoare de 230 000 de euro. „Directorul vrea să toace 230 000 de euro, dar îl încurcă judecata, are nevoie de tranzacție de împăcare. (…) Arjoca este o doamnă liniștită, perfectă pentru a toca banii din granturi europene, care nici nu sunt impozitați. (…) Ei – 150 000 de euro, directorului AGEPI – 80 000 de euro și mergem înainte”, se aude în înregistrare.

Verificările pe portalul instanțelor de judecată arată că, la 8 aprilie 2022, asociațiile conduse de Gutium – Asociația Națională „Copyright” și Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți – au chemat-o în judecată pe Irina Lucan-Arjoca, cu intervenienți accesoriu AGEPI și compania austriacă DAI Global. Obiectul dosarului era dezmințirea unor informații și încasarea prejudiciului moral. La 7 noiembrie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a confirmat tranzacția de împăcare dintre părți.

Imediat după acest pas, la sfârșitul lunii decembrie 2024, AGEPI a anunțat inițierea elaborării proiectului de modificare a Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor, iar în aprilie 2025 a publicat proiectul supus consultărilor publice. Documentul include mai multe prevederi considerate favorabile lui Gutium, între care extinderea mandatului colectorilor de la trei la cinci ani (cu propunere ulterioară pe durată nedeterminată), eliminarea obligativității controalelor asupra organizațiilor gestionate anterior de acesta și condiții de negociere dezavantajoase pentru utilizatori.

În mai 2025, AGEPI și EUIPO au organizat la Chișinău un atelier de lucru privind armonizarea legislației în domeniu. Deși oficial a fost prezentat drept un exercițiu de apropiere de acquis-ul comunitar, Gutium a declarat că discuțiile au vizat monopolizarea domeniului dreptului de autor, idee respinsă de experți din Polonia și România.

Surse apropiate cazului afirmă că înregistrarea, împreună cu alte probe, ar fi fost transmisă către Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kövesi.

Contactat de redacția Telegraph.md, directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu, nu a oferit nicio reacție până la momentul publicării acestui articol, deși solicitările au fost transmise atât personal, cât și prin cancelaria instituției.