Studiu: Fiecare al treilea copil din R. Moldova trăiește în sărăcie

Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a depășit pragul alarmant de o treime, arată un studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) împreună cu UNICEF Moldova. Anul trecut, 17% dintre minori se confruntau cu sărăcie extremă, iar factorii principali sunt veniturile scăzute ale părinților, nivelul redus de trai și migrația acestora.

Tatiana Codreanu, specialistă la CCF Moldova, explică că sărăcia generează vulnerabilități suplimentare: „Fiecare al treilea copil se confruntă cu lipsa alimentației suficiente sau cu dificultăți în accesul la educație. Aceasta include lipsa rechizitelor, a hainelor sau a încălțămintei potrivite pentru școală”.

Conform datelor BNS, statutul ocupațional al părinților influențează direct bunăstarea copiilor: părinții care au un loc de muncă reduc considerabil riscul ca minori să trăiască în sărăcie. ONG-urile și Ministerul Muncii și Protecției Sociale sprijină părinții să acceseze piața muncii și să își întrețină familiile. Instituția CCF Moldova lucrează anual cu aproximativ 500 de copii din 29 de raioane, oferind sprijin direct celor afectați de sărăcia extremă.

„Fiecare intervenție este gândită pentru a răspunde nevoilor familiei, pentru a le asigura copiilor acces la educație și părinților oportunități de muncă. Programele statului nu sunt suficiente, de aceea ONG-urile completează aceste eforturi și contribuie la dezvoltarea unor soluții sustenabile”, a adăugat Tatiana Codreanu.

Ministerul Muncii plasează interesul superior al copilului în centrul politicilor sociale. Reforma „ReStart” vizează sprijinirea a peste 50.000 de familii vulnerabile din întreaga țară, dintre care o treime sunt familii cu copii. Prin intensificarea vizitelor asistenților sociali, de zece ori mai frecvente, sistemul de protecție socială oferă sprijin direct și crește sentimentul de siguranță în comunități.

În 2024, rata sărăciei în Moldova a urcat la 33%, cu 8% mai mult față de 2019. Aproape 34% dintre tinerii sub 18 ani și 43% dintre persoanele de peste 60 de ani trăiesc în sărăcie absolută, arată datele oficiale.