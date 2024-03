Autoritatea europeană de reglementare a aviaţiei poate retrage aprobarea producției

Conducerea interimară a autorității europene de reglementare a aviației a avertizat că va suspenda aprobarea indirectă a producției de avioane a Boeing, dacă se justifică acest lucru. Cu toate acestea, directorul a declarat pentru Reuters că are încredere că grupul Boeing abordează corespunzător cea mai recentă criză de siguranță, titrează News.ro.

Într-un interviu, directorul executiv interimar al Agenţiei pentru Siguranţa Aviaţiei a Uniunii Europene (EASA), Luc Tytgat, a oferit primul indiciu public că cooperarea internaţională care susţine producţia globală de avioane a fost testată de criza în curs din cauza calităţii celei mai vândute serii de avioane 737 MAX a Boeing.. Întrebat miercuri dacă EASA ar fi pregătită să nu mai recunoască aprobările SUA care declară că avioanele Boeing sunt construite în siguranţă, Tytgat a spus: ”Dacă va fi nevoie, da”.

Boeing a fost supus unei presiuni crescânde leagată de controalele din fabrică, din 5 ianuarie, când un panou de uşă al unui avion 737 MAX 9 s-a rupt în aer într-un incident pus pe seama şuruburilor lipsă. Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a declarat săptămâna trecută că un audit al Boeing şi al furnizorului Spirit AeroSystems a găsit mai multe cazuri de controale slabe.

Directorul EASA vrea să prevină ‘mai multe accidente mortale în viitor’ În cadrul unui pact transatlantic, FAA şi EASA reglementează fabricile producătorilor lor de avioane – Boeing şi Airbus şi âşi recunosc reciproc aprobările de siguranţă. Dacă o parte îşi pierde încrederea în verificările de conformitate ale celeilalte, poate solicita consultări şi, în cazul în care acestea eşuează, poate suspenda recunoaşterea după o pauză de 30 de zile. Astfel de paşi sunt însă rari. ”Toate instrumentele trebuie să fie implementabile de îndată ce vedem justificarea sau situaţia care ne impune să luăm măsurile adecvate”, a spus Tytgat, adăugând că nicio astfel de acţiune nu este iminentă. Influenţa EASA asupra proiectării avioanelor Boeing a crescut în urma a două prăbuşiri MAX, dar are relativ puţine modalităţi de a-şi spori monitorizarea producţiei de modele Boeing existente, altele decât opţiunea drastică de suspendare a recunoaşterii. Presat asupra a ceea ce ar împinge EASA să meargă atât de departe, Tytgat a spus, vorbind doar în nume personal: ”Mai multe accidente mortale în viitor”. FAA nu a comentat direct observaţiile lui Tytgat, dar un purtător de cuvânt a reiterat declaraţiile anterioare ale agenţiei conform cărora Boeing trebuie să se angajeze la ”îmbunătăţiri reale şi profunde”. Boeing a refuzat să comenteze Tytgat nu a văzut însă nicio ameninţare imediată la adresa certificării de producţie a Boeing. ”Nu vedem de ce nu poate fi menţinut astăzi. Este mai mult (despre) condiţiile de supraveghere şi monitorizare care sunt în vigoare”. Tytgat a spus că a purtat vineri o discuţie cu directori seniori Boeing, care a fost liniştitoare. “Am văzut o schimbare în management. Au pus o mare greutate pe controalele calităţii, pe calitatea produselor şi am fost cu adevărat liniştit de dorinţa conducerii de vârf de a schimba… controlul calităţii producţiei”, a spus el. Administratorul FAA, Mike Whitaker, a declarat luni că va lua măsuri dacă va vedea un motiv pentru a opri producţia Boeing. O decizie a oricăreia dintre cele mai puternice două autorităţi de reglementare a aviaţiei din lume de a opri aprobarea producţiei pentru industriile de export ale celeilalte ar duce criza de siguranţă pe un teritoriu neexplorat şi ar stârni probabil reacţii politice, au spus experţii. Relațiile dintre agenţiile din SUA şi cele europene, încă afectate Relaţiile dintre agenţiile din SUA şi cele europene s-au îmbunătăţit, dar încă sunt afectate după o criză anterioară din cauza prăbuşirilor avioanelor MAX în 2018 şi 2019, care au dus la consemnarea la sol a avioanelor MAX la nivel mondial şi la presiuni asupra proiectelor din partea EASA. Analistul Nick Cunningham de la Agency Partners a spus că comentariile lui Tytgat ”ar putea fi interpretate ca un avertisment pentru FAA”, de data aceasta asupra controalelor de producţie. Tytgat a spus că EASA ”lucrează extrem de bine” cu omoloaga sa din SUA. Agenţia europeană a declarat că a fost invitată pentru prima dată de FAA să se alăture unui audit al Boeing în calitate de observator la sfârşitul acestui an, după ce inspectorii americani au participat recentla un audit european al unei fabrici Airbus din Statele Unite. ”Aceasta va fi prima dată şi poate fi văzută ca un pas semnificativ înainte în construirea încrederii reciproce”, a spus Tytgat într-un e-mail, după interviu.

