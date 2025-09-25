Avocatul Lucian Rogac: Extrădarea lui Vlad Plahotniuc s-a făcut cu încălcarea legislației naționale și internaționale. Procesul a fost televizat și lipsit de bun simț

Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi transformat extrădarea clientului său într-un „spectacol politic de prost gust”, regizat înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Cu încălcarea legislației naționale și internaționale, extrădarea a fost transformată într-un proces public televizat lipsit de bun-simț, absolut imoral și ilegal”, a scris apărătorul.

„Așa cum am menționat anterior, Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Reiterăm poziția enunțată anterior: Vlad Plahotniuc a decis să vină singur în Republica Moldova și nu a avut absolut nicio intenție să se eschiveze sau să fugă de justiția de la Chișinău. Vlad Plahotniuc a decis să vină acasă cu un singur scop – să-și demonstreze nevinovăția în instanță.

Încercările guvernării PAS de a prezenta extrădarea lui Vlad Plahotniuc drept un succes al său arată jalnic. Autoritățile de la Chișinău nu doar că nu au contribuit în niciun fel la venirea acasă a lui Vlad Plahotniuc, însă au încercat să blocheze în repetate rânduri acest demers, pentru a face totul posibilul ca extrădarea să se producă în ajunul alegerilor.

Cu încălcarea legislației naționale și internaționale, extrădarea a fost transformată într-un proces public televizat lipsit de bun-simț absolut imoral și ilegal. Puterea politică din Republica Moldova încearcă să obțină avantaje electorale în urma acestei extrădări, însă cetățenii sunt în drept să cunoască adevărul: nimeni nu și-a dorit această extrădare mai mult decât Vlad Plahotniuc”, a scris Lucian Rogac.