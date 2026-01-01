Banca Mondială: Moldovenii sunt digitalizați, însă doar 7% au bani puși deoparte

Republica Moldova înregistrează un nivel relativ ridicat de utilizare a tehnologiilor digitale, însă rămâne vulnerabilă la capitolul economisire și incluziune financiară profundă. Datele reies din cel mai recent set de indicatori publicați de Banca Mondială, cu privire la deținerea de conturi financiare și utilizarea telefoniei mobile.

Potrivit statisticilor, 56% dintre moldoveni au un cont financiar, un nivel apropiat de cel al unor economii emergente precum Mexic (53%) sau Mozambic (54%), dar semnificativ sub media statelor din Uniunea Europeană. În același timp, 50% dintre cetățeni au efectuat sau au primit plăți digitale, ceea ce indică o penetrare rapidă a serviciilor fintech și a plăților electronice.

Un contrast puternic apare însă la capitolul economisire. Doar 7% dintre moldoveni economisesc formal, unul dintre cele mai scăzute niveluri din tabel, mult sub țări comparabile precum Nigeria (43%), Polonia (46%) sau Malaysia (52%). Această cifră reflectă atât veniturile reduse, cât și lipsa unei culturi consolidate a economisirii prin intermediul instituțiilor financiare.

La capitolul creditare, 10% dintre moldoveni au împrumuturi formale, un nivel moderat, apropiat de cel al Maltei (7%) sau Nigeriei (9%), dar inferior față de economii mai dezvoltate sau emergente dinamice.

În schimb, Republica Moldova stă bine la accesul tehnologic. 92% dintre cetățeni dețin un telefon mobil, iar 79% au utilizat internetul în ultimele trei luni, indicatori care plasează țara peste state precum Nigeria, Maroc sau Pakistan și relativ aproape de unele țări din UE din Europa de Sud-Est.