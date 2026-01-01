Mărturia unui român stabilit în Crans-Montana: Ieșeau oameni cu hainele arse pe ei, era haos. Barul are o pivniță, cu o scară foarte abruptă, cu greu reuşesc să treacă două persoane

Un român stabilit de 20 de ani în Crans-Montana a fost noaptea trecuta lângă barul unde a avut loc incendiul devastator participând la acordarea primului-ajutor. Alexandru a descris ce a văzut şi a auzit, cum arată barul de la subsol dar și despre cum este amosfera acum în staţiunea elveţiană.

“Ne-am dus către Crans unde e Constellation (barul unde a avut loc tragedia – n.r.) și am ajuns la aproximativ 10 minute după ce a început să se întâmple acest incendiu. Alergau foarte mulți oameni pe stradă, era un haos imens pentru că străduțele sunt foarte mici. Până să ajungă primele echipaje de ambulanță, ieșeau oameni cu hainele arse pe ei, cum puteau și ei să iasă…scenele erau destul de haotice. Am ajutat în prima fază pentru a deschide un punct de prim-ajutor unde să vină persoane rănite și destul de repede, în aproximativ 10-15 minute, au început să ajungă și ambulanțe” a relatat Alexandru.

Acesta a subliniat că localul în care a avut loc incendiul este unul emblematic pentru stațiunea Crans-Montana. „Este un bar care, dacă nu mă înşel, există din anii 1900. Era pe vremuri cava, cum se spune. Pivnița unde se țineau stocurile are o scară foarte abruptă, cu greu reușesc să treacă două persoane, una care coboară, una care urcă… Primele lucruri care s-ar fi văzut (în momentul incendiului – n.red) ar fi fost pur și simplu cineva care s-ar fi urcat pe umerii unui prieten sau unui chelner, nu se știe, cu o sticlă de șampanie cu acele artificii pe care le punem pe sticle, pe torturi. Încăperea ar avea vreo 50-60 de metri pătraţi. Este, cum vă imaginați, o pivniță într-un bloc făcut în munte. Nu există alte căi de acces, nici de aerisire și din aceste motive a fost și această explozie”, a mai relatat Alexandru.

Acesta subliniază că în momentul da față oamenii din stațiunea elvețiană sunt extrem de șocați: „Nu se mai aude niciun zgomot. Pe pistele de schi este gol, se simte ce s-a întâmplat. Până și alte stațiuni, cum este Verbier, care face focul de artificii pe 1 ianuarie, este tot timpul particularitatea Verbier-ului, au decis acum să anuleze”, a relatat Alexandru.