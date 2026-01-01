Cel puțin 40 de persoane au murit, iar circa 100 au fost rănite în urma unei explozii într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion

Zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, în noaptea de Revelion. Deocamdată nu se cunoaște naționalitatea victimelor. MAE a anunțat că până în prezent nu a primit solicitări de asistență.

Conferința de presă a autorităților din Crans-Montana, după incendiul devastator în urma căruia au murit cel puțin 40 de persoane

Comandantul poliției cantonului Valais, Frederic Gisler a spus că a fost un moment „foarte emoționant” pentru el, chiar și ca ofițer de poliție. El și-a exprimat condoleanțele față de familiile victimelor, prezentând cronologia evenimentelor.

Fumul a fost observat la ora 1:30 dimineața

Câteva secunde mai târziu, un martor a contactat poliția

O fost activat planul roșu de mobilizare a serviciilor de urgență

La ora 1:32, primii polițiști au sosit la fața locului. Aceștia au acordat ajutor și au transportat victimele la spitale

Pompierii au stins „rapid” incendiul

La ora 4:14, a fost deschisă o linie telefonică de asistență pentru familii

În acest moment, sunt raportate aproximativ 40 de persoane care și-au pierdut viața și aproximativ 115 persoane rănite, „multe dintre ele foarte grav”.

„Deoarece este o stațiune internațională, credem că există victime internaționale”, a precizat comandantul. Identificarea morților „poate dura câteva zile”, spune el.

Președintele federal al Elveției, Guy Parmelin, s-a deplasat în stațiunea Crans-Montana pentru a evalua la fața locului situația devastatoare a incendiului

„Suntem cu gândul și rugăciunile noastre alături de persoanele care au trăit această tragedie”, a declarat Parmelin, după incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în cursul nopții.

Anterior, mass-media elvețiană a informat că Guy Parmelin și-a amânat discursul de Anul Nou din respect pentru familiile victimelor.

„Petarda” a provocat incendiul în barul stațiunii de schi, a transmis și ambasadorul Italiei în Elveția

Ambasadorul Italiei în Elveția a clarificat cauza incendiului din barul stațiunii de schi. Gian Lorenzo Cornado a declarat pentru Sky TG24 că o persoană „a aprins o petardă în interiorul localului” „Cineva a aprins o petardă în interiorul localului, iar aceasta a aprins tavanul, provocând incendiul”, a spus el.

El a mai spus că echipele de salvare „au dificultăți în a accesa incinta pentru a efectua căutări, deoarece structura este nesigură”.

Anterior, două femei franceze care spun că au scăpat din bar au declarat pentru BFMTV că incendiul a izbucnit de la una dintre „lumânările de aniversare” așezate de chelnerițe pe sticlele de șampanie.