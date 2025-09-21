Politică

Băsescu: Integrarea simultană a Moldovei și Ucrainei în UE, improbabilă

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că aderarea simultană a Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană este improbabilă, în pofida faptului că cele două state au depus cererea de aderare în aceeași perioadă.

Fostul șef al statului român a subliniat, însă, că Republica Moldova are avantaje clare pe parcursul său european.

„Poate prelua direct acquis-ul comunitar și documentația în limba română. Este o țară mai mică, cu o economie de zece ori mai redusă decât cea a României – ceea ce face criteriile de aderare mai ușor de gestionat”, a spus Băsescu.

Declarațiile lui Băsescu vin în contextul dezbaterilor europene privind extinderea Uniunii. La începutul lunii septembrie 2025, ministrul ungar de Externe, János Bóka, a menționat, în cadrul unei reuniuni informale a miniștrilor UE la Copenhaga, că prioritățile extinderii pun un accent mai redus pe aderarea Ucrainei la pachet cu Republica Moldova.

În schimb, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat în august 2025 că integrarea simultană a celor două state reprezintă o garanție de securitate pentru Kiev, iar o aderare separată ar arăta lipsa de unitate în Europa.

Pe 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țări candidate la Uniunea Europeană, stabilind atunci că parcursul de aderare va fi parcurs în paralel.

