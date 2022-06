Biserica Izvorul Tămăduirii duce cu ea o poveste despre mintea cea de pe urmă

Biserica Izvorul Tămăduirii de pe bulevardul Tomis, zona Macul Roșu este construită pe un teren care nu este înscris la OCPI. Intabularea dovește dreptul de proprietate, iar acest lucru este demonstrat de existența acestei înscrieri în Cartea Funciară.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, i-a trimis o scrisoare ÎPS Teodosie, prin care îi solicită să respecte o decizie definitivă a instanței. Primarul spune că au trecut 10 ani de la construirea ilegală și fără autorizație, pe spațiul public, pe trotuar, în zona Macul Roșu, a unui imobil în care funcționează improvizat un lăcaș de cult, biserica „Izvorul Tămăduirii”, numită de către constănțeni “Biserica de pe trotuar”.

”Dreptul la libertate religioasă al enoriașilor pe care îl invocați în mod tendențios, nu poate fi corelat unui abuz instituțional în formă continuată, precum construirea ilegală a imobilului și perpetuarea utilizării acestuia ca spațiu impropriu pentru funcționarea unei biserici, mai ales că acest fapt nu face cinste imaginii Bisericii Ortodoxe Române în secolul 21 și sabotează chiar prestigiul ei”, a declarat primarul Vergil Chițac.

ÎPS Teodosie le-a transmis credincioșilor că toţi cei care au dărâmat biserici au murit „în chinuri groaznice” și a precizat că preoți și creştini vor rămâne biserică zi și noapte.

„Ce e biserica? E locaşul lui Dumnezeu. Nu te temi de cuvântul lui Dumnezeu, care zice: de va strica cineva lucrul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe acel şi s-a dovedit că aşa este. Toţi care au dărâmat biserici au murit în chinuri groaznice.

„Cum să mutăm un loc sfinţit de 20 de ani şi cum să lăsăm pe Dumnezeu batjocorit? Nu voi accepta, mai degrabă mor eu decât să moară biserica aceasta”.

Nu se va dărâma, aici vom sta. Voi programa creştini şi preoţi să rămână în biserică zi şi noapte şi nu se va dărâma peste ei. Nici Poliţia nu poate să strice lucrul lui Dumnezeu”, a afirmat IPS Teodosie.

Biserica Izvorul Tămăduirii, cu toate că a fost denumită Biserica de pe trotuar, după cum se poate observa nu este situată pe trotuar. La fel ca orice alte unități comerciale sau construcții de altă natură, Biserica Izvorul Tămăduirii se află aliniată zonei destinate construcțiilor, iar trotuarul există de sine stătător, fără a bloca circulația. Este suspectă lipsa de îngrijorare a edilului Constanței față de cârciumile care își extind terasele de cele mai multe ori pe trotuar, iar trecătorii sunt nevoiți să treacă efectiv prin terase, prin mesele ocupate de clienții barurilor. Așa cum se vede în imaginile de mai jos, trotuarul își păstrează aliniamentul și în dreptul Bisericii.

Pentru cei care nu au avut ocazia să intre în această biserică, imaginile alăturate sunt o dovadă a faptului că interiorul ei păstrează toate caracteristicile unei biserici tradiționale ortodoxe.

O concluzie foarte amară se desprinde din ideea că niște interese meschine au ca scop distrugerea unor lăcașe de cult. Era consumerismului cere cât mai multe pub-uri, săli de jocuri și case de pariuri. Nu mică ne-ar fi mirarea dacă pe locul acestei biserici, peste noapte, s-ar ridica o casă de pariuri. Această bisericuță, a fost construită treptat, timp de 20 de ani din banii adunați din donații s-a putut ridica o construcție care să servească în jur de 3000 de enoriași. Faptul că această bisericuță a fost edificată ar fi un motiv în plus pentru primarul Vergil Chițac să găsească o soluție pentru intrarea în legalitate, căci greu se construiește, ușor se demolează și doar cine nu are înțelpciunea să înțeleagă că efortul uman și material sunt aruncate în van, poate să aleagă calea demolării.

Până la urmă, existența unui credincios se rezumă la faptul că nimic din această lume nu vom duce cu noi pe lumea cealaltă decât faptele bune, dar așa cum se poate observa, nu cred că primarul Vergil Ghițac are ce duce cu el pe lumea cealaltă.

de Ciprian Demeter