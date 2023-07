Blinken și Kuleba discută înaintea summitului NATO

Duminică seara, pe pagina sa de Twitter, secretarul de stat american, Antony Blinken, a anunţat că a discutat telefonic cu ministrul de externe ucrainean, Dmitri Kuleba, transmite Reuters.

În mesajul său, Blinken a apreciat că a fost o convorbire ”importantă”, înaintea summitului NATO de săptămâna aceasta, de la Vilnius.

I had an important discussion with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today ahead of this week’s @NATO Summit. Looking forward to meetings in Vilnius on continued NATO support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

De asemenea, Kuleba a comunicat în aceeaşi reţea socială despre discuţia ”productivă” cu Blinken: ”Când mai sunt doar 48 de ore (până la reuniunea la vârf a alianţei nord-atlantice – n. red.) lucrăm pentru a face din decizia finală o victorie pentru toţi: Ucraina, NATO şi securitatea globală”.

I had a productive call with @SecBlinken ahead of Vilnius. With 48 hours left, we are working to make its final decisions a win for all: Ukraine, NATO, and global security. I also thanked the U.S. for another ground-breaking defense package, which includes much-needed ammunition.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 9, 2023