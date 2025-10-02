BNM pune accent pe stabilitate macroeconomică și integrare europeană în dialogul cu instituțiile UE

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a purtat discuții la Bruxelles cu oficiali europeni, având ca teme centrale stabilitatea macroeconomică și integrarea Republicii Moldova în spațiul european.

În cadrul întâlnirilor, s-a subliniat că reformele implementate în sectorul bancar au consolidat reziliența sistemului financiar, au crescut încrederea investitorilor și au creat premise pentru dezvoltarea economiei reale.

Un punct major pe agendă a fost aderarea la SEPA — sistemul unic de plăți în euro — care va facilita transferuri mai rapide și cu costuri reduse pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Anca Dragu a evidențiat că politica monetară trebuie să se reflecte în beneficii concrete pentru populație și companii, iar stabilitatea economică este un pilon esențial al parcursului european al Republicii Moldova.

Guvernatoarea BNM a solicitat și sprijin suplimentar din partea instituțiilor europene, atât tehnic, cât și financiar, pentru a accelera alinierea la standardele UE și pentru a asigura o tranziție economică sustenabilă.

Aceste discuții confirmă rolul Băncii Naționale ca instituție-cheie în procesul de integrare europeană și ca garant al stabilității economice a Republicii Moldova.