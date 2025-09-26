Boris Volosatîi: Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat

Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor”, calificând această practică drept „o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente”.

„Diaspora care, de fapt, este perfuzia care ține pe picioare acest stat, căreia trebuie să ne închinăm și să sărutăm mâinile. La revenire în țară, aceștia trebuie să declare până în ultimul euro de unde l-au făcut. Cu toate că și autoritățile din Republica Moldova și autoritățile statelor de unde provin acești oameni și acești bani știu că marea parte a moldovenilor aflați în străinătate fac acești bani fără contract de muncă, fac acești bani la negru, cum ei să poată declara proveniența acestor bani?”, a declarat Boris Volosatîi în cadrul dezbaterilor electorale de la postul național de televiziune.

Potrivit formațiunii, aceste reglementări birocratice descurajează repatrierea și reinvestirea banilor.

„În loc de respect și recunoștință, diaspora este pusă sub suspiciune și tratată ca o sursă de potențială ilegalitate”, au declarat reprezentanții AUR din Republica Moldova.

Anterior, Boris Volosatîi a făcut un apel public către autoritățile de la Chișinău, cerând modificarea urgentă a acestei legi, mesajul însă a fost însă ignorat: „În loc de soluții, guvernarea continuă să mențină birocrația și să trateze cetățenii noștri plecați la muncă peste hotare ca pe niște suspecți”.

Astfel, odată cu accederea în următorul legislativ, AUR din Republica Moldova va propune:

Revizuirea imediată a cadrului legal privind „proveniența banilor”;

Proceduri simple și realiste pentru recunoașterea veniturilor obținute în străinătate;

Eliminarea hărțuirii administrative prin cerințe disproporționate de documente;

Posibilitatea de achitare în numerar pentru achiziții personale.

„Moldovenii plecați la muncă nu sunt infractori. Banii lor sunt spălați cu lacrimi de dor, nu în rețele criminale. Statul trebuie să-i ajute să revină acasă, nu să le pună piedici”, a subliniat Boris Volosatîi.