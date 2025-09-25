Brațul armat al guvernării galbene, decorat de Maia Sandu cu ordinul „Credință Patriei”

Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Protecție și Pază de Stat au fost distinși cu medalii ordine de stat.

Potrivit documentului oficial, distincțiile au fost acordate „în semn de apreciere a profesionalismului manifestat în îndeplinirea datoriei de serviciu și pentru contribuția adusă la asigurarea și consolidarea legalității și ordinii de drept”.

Printre cei distinși se află și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, care a primit Ordinul „Credință Patriei” clasa a II-a.

Ordinul „Credință Patriei” de clasa II- a mai fost conferită și șefului Inspectoratului General de Carabinieri Dumitru Scurtu,

Totodată, Ordinul „Credință Patriei” de clasa III-a a fost oferit unui grup de ofițeri MAI, CNA și mai multor angajați ai SPPS.

Alți funcționari au primit medalia „Pentru Vitejie”, medalia „Nicolae Testimițanu” și Crucea „Meritul Militar”.