BREAKING Atitudinea fostului prefect de Gorj Ilie Morega `taxată` definitiv de Tribunal

Tribunalul București a respins, marți, definitiv, toate apărările lui Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj și a stabilit menținerea acestuia internat într-o unitate de psihiatrie așa cum au cerut procurorii bucureșteni.

„În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C. proc. pen rap. la art. 247 ?i art. 248 C.p.p., respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de către contestatorul inculpat Morega Dan Ilie, împotriva încheierii penale din data de 31 mai 2024, pronunțate de către Judecătoria sectorului 1 București- Secția Penală în dosarul cu nr. 16435/299/2024. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare avansate de către stat. Definitivă. Pronunţată, azi, 11 iunie 2024, prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței. Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 569/2024 11.06.2024”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

Judecătorii cred în nebunia lui Morega Anterior Judecătoria Sectorului 1 a dispus internarea într-o secţie de psihiatrie în cazul fostului politician Dan Ilie Morega, care în ultimele luni a fost depistat în repetate rânduri la volan deşi nu mai are dreptul de a conduce din cauza problemelor medicale pe care le are. Decizia instanţei de judecată a fost luată după ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care anchetează dosarul în care a fost prins conducând în Bucureşti, au contestat arestul la domiciliu impus lui Morega.

„Admite cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi dispune revocarea măsurii arestului la domiciliu, luată prin Încheierea din 23.03.2024, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 8532/299/2024, definitivă prin Încheierea Tribunalului Bucureşti nr. 288/01.04.2024 faţă de inculpatul Morega Dan-Ilie, … , aflat în executarea măsurii arestului la domiciliu. (…) Admite cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti privind luarea măsurii internării medicale provizorii, şi dispune internarea medicală nevoluntară într-o unitate specializată de asistenţă medicală a inculpatului Morega Dan-Ilie până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea acestei măsuri”, este soluţia pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, în cursul zilei de vineri. Decizia este executorie privind internarea medicală provizorie ”O copie după decizia instanţei şi copia raportului de expertiză medico-legală psihiatrică se vor comunica Directiei de Sănătate Publică Mehedinţi în vederea punerii în executare a măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii, a mai decis instanţa. Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare, cu privire la soluţia asupra măsurii preventive şi în termen de 5 zile de la pronunţare, cu privire la măsura internării medicale provizorii. Surse din cadrul Poliţiei judeţene Mehedinţi au declarat, duminică, pentru News.ro că în judeţul în care domiciliază, Morega nu a mai fost depistat conducând. Context Anterior, fostul prefect al judeţului Gorj Dan Ilie Morega a fost depistat în repetate rânduri încălcând interdicţia de a şofa, interdicţie impusă fiindcă are permisul retras din motive medicale. Morega a fost depistat la volan de patru ori în judeţul Gorj, o dată în judeţul Mehedinţi şi o dată în Bucureşti. Un astfel de incident a avut loc în 13 martie, în Bucureşti, Dan Ilie Morega fiind cercetat sub control judiciar după ce a condus o maşină deşi avea permisul retras pe motive medicale, iar el are interdicţia de a mai conduce vehicule pe drumurile publice. La sfârşitul lunii februarie, el a fost internat în secţia de Psihiatrie pentru realizarea unei expertize care să stabilească dacă mai poate conduce vehicule, acesta având interdicţie de a mai conduce timp de 6 luni, timp în care va urma un tratament. ”Nu le iau, dar după o lună vă asigur că o să conduc”, afirma Morega după externare, referindu-se la medicamente. În plus, doctorii i-au recomandat – în fişa de externare – să fie permanent însoţit de o persoană, să continue tratamentul şi periodic sa fie evaluat psihiatric.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!