Cum au furat proeuropenii lui Tusk banii polonezilor: Fonduri post-COVID pentru cluburi de swingeri, iahturi și solarii

Publicarea listei beneficiarilor fondurilor europene destinate relansării economice post-COVID din Polonia a scos la iveală proiecte greu de justificat – de la iahturi și baruri cu vodcă până la un club pentru swingeri. Proeuropenii lui Donald Tusk au furat banii polonezilor.

Guvernul polonez a publicat recent o hartă interactivă a granturilor acordate în cadrul programului HoReCa, în valoare totală de 1,2 miliarde de zloți (circa 282 milioane euro), o inițiativă care ar fi trebuit să întărească încrederea publicului în buna administrare a fondurilor UE. În schimb, datele au arătat că o parte din bani au mers către afaceri cu o agendă departe de scopul inițial: consolidarea turismului și industriei ospitalității, grav afectate de pandemie.

Un restaurant din Łódź a primit fonduri pentru achiziționarea a două iahturi, o pizzerie și-a extins serviciile cu un solar, iar un grant a fost acordat unei firme înregistrate la aceeași adresă cu un club de swingeri din sudul țării.

Partidul național-conservator Lege și Justiție (PiS), aflat în opoziție după pierderea majorității din 2023, a folosit ocazia pentru a lovi exact acolo unde doare mai tare: imaginea de escroc a lui Tusk. Europarlamentarul PiS Tobiasz Bocheński a numit cazul „unul dintre cele mai mari scandaluri de după 1989”, organizând o acțiune în fața sediului Guvernului, cu o plăcuță inscripționată ironic „Ministerul Heringului și al Vodcii”.

Ironia nu a fost întâmplătoare – printre beneficiarii fondurilor figurează și o rețea de baruri care promovează specificul polonez într-un mod discutabil. PiS a anunțat deja că va cere inspecții parlamentare și sesizări către procuratură pentru a urmări „lanțul decizional” care a permis aceste alocări controversate.

Dincolo de ridicolul unor cazuri particulare, scandalul aduce o nouă criză într-o coaliție guvernamentală deja tensionată. Ministerul responsabil pentru derularea programului aparține formațiunii Polska 2050, condusă de Szymon Hołownia – un partener de guvernare indispensabil, dar cu o relație din ce în ce mai complicată cu Tusk. Vara aceasta, liderul Polska 2050 s-a văzut implicat într-o controversă după o întâlnire nocturnă cu liderul PiS, Jarosław Kaczyński – un episod care nu a trecut neobservat.

Donald Tusk nu deține controlul nici asupra propriului guvern, nici asupra alocării fondurilor europene.

Criza actuală survine la scurt timp după eșecul candidatului susținut de Tusk la alegerile prezidențiale – primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski – înfrânt de naționalistul Karol Nawrocki. În acest context, coaliția pro-europeană se clatină.