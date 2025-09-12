Breaking News: Asasinul lui Charlie Kirk ar fi fost prins. Trump: „E un adevărat animal.”

UPDATE: Președintele Donald Trump a declarat recent că este convins „cu un grad ridicat de certitudine” că suspectul legat de împușcăturile lui Charlie Kirk este în arest . Patru surse familiarizate cu situația au declarat, de asemenea, pentru CNN că o persoană a fost reținută și este interogată în legătură cu împușcăturile fatale.

• Conferință de presă viitoare: Oficialii statali și federali vor susține o conferință de presă în această dimineață, la ora 9:30 ET.

–––––––––

Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk, activistul conservator apropiat al lui Donald Trump. Anchetatorii s-au străduit să formeze o imagine clară asupra individului, despre care cred că ar avea până în 25 de ani, şi să pună cap la cap detaliile care ar putea duce la motivele din spatele asasinatului politic. Au fost găsite inclusiv arma crimei, dar şi mai multe cartuşe gravate care ar fi dat de gândit agenţilor FBI. Între timp, se fac pregătiri pentru înmormântare, iar Donald Trump a anunţat că activistul va primi post-mortem Medalia Prezidențială a Libertății.

Pozele cu suspectul căutat de poliţişti au fost făcute publice la o zi dupa asasinarea activistului Charlie Kirk. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere în atacul armat de la Universitatea Utah Valley îl arată pe suspect cu ochelari de soare la ochi, o şapcă pe cap şi cu o bluză neagră cu un steag american și un vultur pleșuv.

Autorităţile au dezvăluit publicului şi un filmuleţ în care bărbatul aleargă pe acoperiş, apoi coboară şi o ia goană spre pădure.

Autorul este căutat neîntrerupt de ofiţeri locali şi federali, care cutreieră străzile, bat la uşile oamenilor şi cer localnicilor imagini de pe camerele de supraveghere. Căutarea frenetică a forţat autorităţile să pună la bătaie şi o recompensă, pentru prinderea criminalului: 100.000 de dolari.

„Cred că se face un progres. El (n.r. atacatorul) este un animal, un adevărat animal. Să sperăm că-l vor prinde” a spus preşedintele american Donald Trump.

Arma crimei a fost recuperată. Mesajele gravate pe muniţie

Autorităţile au reuşit, între timp, să recupereze arma crimei: un Mauser 30-06, o puşcă puternică, populară printre vânători. Jurnaliştii americani de la The Wall Street Journal au notat că pe muniţie ar fi fost gravate mesaje ideologice şi antifasciste, informaţia nefiind confirmată de autorităţi până acum.

Atacatorul ar fi stat ascuns pe una dintre clădirile din campsul Universităţii Utah Valley, la aproximativ 135 de metri de amfiteatrul în aer liber unde vorbea Charlie Kirk. Acesta a tras o singură dată, iar glonţul l-a lovit pe activistul american în zona gâtului.

Evenimentul uriaş era supravegheat de numai 6 poliţişti. Un număr mult prea mic pentru cei 3000 de oameni prezenţi.

„Dronele devin omniprezente în poliţie. Majoritatea, dacă nu toate agenţiile, au drone, deci o dornă acolo ar fi atenuat sau ar fi prins atacatorul pe acoperiş” a explicat expertul în securitate Bill Cage.

Trump îl va decora post-mortem pe Kirk cu Medalia Libertăţii

Între timp, au început pregătirile pentru înmormântarea lui Charlie. Sicriul lui Charlie Kirk a fost transportat din Utah spre Phoenix cu Air Force Two, avionul vicepreședintelui american. JD Vance a avut o relație strânsă cu Kirk şi a zburat în Utah alături se soţia sa, pentru a se ocupa de organizarea transportului oficial. Donald Trump a anunţat-o pe soţia lui Kirk că va fi şi el prezent la înmormântarea activistului conservator. Mai mult, acesta îi va cinsti memoria cu cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite.

„Mă bucur să anunţ că îl voi decora post-mortem pe Charlie Kirk cu Medalia Libertăţii” a mai spus Donald Trump.

Incidentele nu s-au oprit nici după evenimentul şocant. La 24 de ore de la asasinat, sediul Partidului Democrat din Washington a fost ţinta unei ameninţări cu bombă care s-a dovedit a fi falsă.