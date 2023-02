BREAKING NEWS. SIS confirmă recepționarea informațiilor SECRETE de la SBU din Ucraina în privința DESTABILIZĂRILOR puse la cale de Rusia în Republica Moldova

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) confirmă declarațiile făcute astăzi la Bruxelles de către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cărora serviciile secrete ale Ucrainei au prezentat informații despre planul Moscovei de a răsturna ordinea constituțională în Republica Moldova.

„SIS confirmă recepționarea informațiilor respective de la partenerii noștri ucraineni. În același timp, menționăm că SIS desfășoară măsuri operative pentru elucidarea tentativelor de destabilizare a situației în republică și cooperează strâns cu serviciile de informații partenere. În acest context, SIS confirmă că atât din informațiile prezentate de partenerii noștri ucraineni, cât și în urma activității operative a Serviciului, au fost identificate activități subversive cu scopul subminării statului R. Moldova, de destabilizare și de încălcare a ordinii publice”, comunică serviciul moldovenesc de inteligență, scrie Ziarul Național.

SIS subliniază că, în acest moment, nu poate oferi mai multe detalii, „deoarece există riscul de periclitare a diverselor activități operaționale aflate în desfășurare”.

„Asigurăm cetățenii R. Moldova că toate instituțiile statului lucrează în plină capacitate și nu vor permite realizarea acestor provocări”, conchide sursa citată.

Vă amintim că joi, 9 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezvăluit că i-a prezentat documente secrete Maiei Sandu, care ar demonstra că Rusia a pregătit un plan pentru preluarea controlului politic în Republica Moldova. Documentele respective au fost obținute de spionajul ucrainean, a precizat Zelenski, în cadrul unei intervenții la Consiliul Europei.

„Am vorbit recent cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și am informat-o că am interceptat planul serviciilor rusești pentru distrugerea Moldovei. Acest document arată când, cine și cum va distruge democrația Moldovei și va prelua controlul Moldovei. Nu am nicio îndoială. Atunci când am primit acest document și când am înțeles de unde vine, am avertizat imediat Moldova privind aceste amenințări. Sunt sigur că și voi ați fi făcut la fel”, a spus liderul de la Kiev.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!