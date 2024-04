BREAKING SURSE DNA `calcă` la CE Oltenia

Șapte percheziții ar avea loc la Complexul energetic Oltenia, afirmă surse judiciare, într-un dosar nou declanșat de procurorii anticorupție de la Secția I, afirmă autorului acestui material surse judiciare.

Sursele citate afirmă că ar fi vorba de un dosar distinct de corupție față de cel în care un director de la Electrocentrale Rovinari a fost deja deferit justiției alături de alte trei persoane, patroni și un traficant de influență. Aceleași surse afirmă că dosarul nou deschis de anchetatori ar viza o „luare de mită destul de consistentă„ fără a putea oferi alte detalii la momentul difuzării acestei știri. Totodată mai susțin sursele citate ar fi vizați patru suspecți în acest nou dosar de corupție din energie.

– va continua- DNA „calcă„ în zona de Energie Anchetatorii DNA au documentat temeinic faptele de luare și dare de mită în cazul directorului Sucursalei Electrocentrale Rovinari, recent deferit justiției, alături de alte persoane, și au efectuat inclusiv un filaj reușit din care a reieșit cum acesta a primit un plic în care se știe că erau mii de euro, pentru ca acesta să servească interesele unor patroni interesați.

Concret, Iosif Chircă, la data faptei director în cadrul Complexul Energetic Oltenia-Sucursala Electrocentrale Rovinari, cercetat sub control judiciar, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită a fost trimis în judecată de DNA alături de cei care l-au mituit. Anchetatorii i-au filat luni de zile pe cei trei în baza mandatelor tehnice emise de către judecători. Potrivit datelor din dosarul aflat acum la instanța de judecată, consultat de autorul acestui material, având în vedere calitatea lui Iosif Chircă de director al Sucursalei Electrocentrale Rovinari, sucursală a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A – CEO la care statul este acționar majoritar și că în această funcție singur, sau după caz, împreună cu alte persoane a exercitat atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al societății, se constată că oficialul a avut calitatea de funcționar public, în accepțiunea legii, în perioada în care a ocupat funcția de director al Sucursalei Electrocentrale Rovinari. Miza mituirii lui Chircă Potrivit informațiilor ONRC, SC TECHNO MONTAJ SRL, are ca obiect principal de activitate: lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat iar societatea figurează, printre alții, cu asociat Dumitru Ion și cu unic administrator Petru Eugen Ion. Din conținutul fișei CEO – furnizor SC TECHNO MONTAJ SRL a reieșit că în cursul anului 2023 între CEO, în calitate de achizitor și contractantul SC TECHNO MONTAJ SRL s-au derulat mai multe relații comerciale în baza contractelor. Este de menționat că obiectul contractului este ,,Consolidare planșee cota +45,00 m și sub cota +45,00 m, inclusiv consolidare metalica susținere arzătoare –SE Rovinari”, prețul contractului fiind de 3.186.975,25 lei, fără T.V.A. Discuția de taină… În data de 18 decembrie 2023, patronii de facto ai SC TECHNO MONTAJ SRL, au purtat o discuție telefonică în cadrul căreia fiul a fost convins de tatăl său să remită suma de 5.000 de euro lui CHIRCĂ IOSIF, directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari în legătură îndeplinirea unor atribuții de serviciu ale acestuia privind derularea relației contractuale dintre SC TECHNO MONTAJ SRL și CEO. „Astfel, din conținutul discuției reiese, în esență că directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari a dispus efectuarea unei inspecții a lucrărilor executate de SC TECHNO MONTAJ SRL la obiectivul Rovinari (,,Auzi? Ăsta pe la ROVINARI… i-a pus pe ăștia să… vadă ce grătare s-au montat la …[neinteligibil]… CHIRCĂ ăsta.”); – în acest context, ION DUMITRU l-a îndemnat pe ION EUGEN PETRU să se deplaseze în orașul Rovinari, județul Gorj și să să-i remită directorului CHIRCĂ IOSIF suma de 5000 euro pentru a nu ridica obiecții legate de lucrările executate de SC TECHNO MONTAJ SRL (,,și-i închideam gura, știi?”); – totodată, ION DUMITRU i-a argumentat fiului său că societatea acestora a beneficiat de ajutorul lui CHIRCĂ IOSIF în derularea relației contractuale cu CEO (,,Că ne-a rezolvat și cu stația aia și cu ăla…” ) și că nu i-a remis nicio o sumă de bani pentru aceasta (Că nu i-ai dat nimic!) ; – ION EUGEN PETRU a fost de acord să dea curs solicitării tatălui său și s-a angajat să se ocupe de retragerea din conturile societății a sumei de 5000 euro și de remiterea acesteia către CHIRCĂ IOSIF”, arată anchetatorii în dosarul de la instanță. Procurorii arată că imediat după acest moment patronul junior al firmei s-a ocupat de pregătirea sumei ce urma dată drept mită directorului Chircă. Raport de filaj Din conținutul procesului-verbal de supraveghere operativă și din discuțiile telefonice purtate ulterior sosirii la locul de întâlnire, a reieșit că Iosif Chircă nu se afla la sediul Sucursalei Rovinari în momentul sosirii lui Petru Eugen Ion, fiind plecat în interes de serviciu la sediul CEO din Mun. Târgu Jiu. Întâlnirea dintrecei doi s-a realizat însă câteva ore mai târziu, respectiv la orele 11.51 în satul Stejerei, comuna Câlnic, județul Gorj, la intersecția drumului european E79 cu drumul comunal DC73, ocazie cu care patronul i-a remis directorului Iosif Chircă suma de 5.000 euro. „Astfel, la orele 09:19:37, ION EUGEN PETRU a purtat o convorbire telefonică cu …. căruia i-a relatat că directorul CHIRCĂ IOSIF tocmai plecase cu un sfert de oră la Târgu Jiu și nu-i mai răspunde la telefon, rugându-l totodată să se intereseze despre motivul plecării. La rândul său,….i-a răspuns că i s-a comunicat faptul că CHIRCĂ IOSIF tocmai fusese chemat la sediul CEO. La orele 09:51:52 ION EUGEN PETRU a purtat o discuție telefonică cu… (director în cadrul SC TECHNO MONTAJ SRL) căreia i-a relatat faptul că era nevoit să-l aștepte pe CHIRCĂ IOSIF care nu-i mai răspundea la telefon. De asemenea, ION EUGEN PETRU i s-a mai plâns acesteia că nu a reușit să se întâlnească cu CHIRCĂ IOSIF, deși a fost prezent la locul de întâlnire încă de la ora 08.15 iar ora stabilită fusese cu acesta fusese 08.30. La orele 11:05:44, ION EUGEN PETRU a contactat din nou pe…pe care l-a întrebat dacă are noutăți despre CHIRCĂ IOSIF și dacă exista posibilitatea ca acesta să nu se mai întoarcă la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari. Totodată, ION EUGEN PETRU a precizat că în cazul în care CHIRCĂ IOSIF nu se mai întorcea la sediul sucursalei se gândea să lase pachetul la secretariatul unității, cu toate că mai avea încă ceva să-i dea”, se mai arată în dosarul de mare corupție ajuns la judecători. Din coroborarea cu celelalte discuții purtate anterior de Eugen Ion cu Dumitru Ion, …, …. și având în vedere importanța pe care Eugen Ion o acorda unei întâlniri directe cu Iosif Chircă, se poate concluziona că atunci când Eugen Ion a menționat că mai avea ceva să-i dea lui directorului, acesta s-a referit la suma de 5000 de euro, al cărui echivalent în lei (25.000 lei) tocmai fusese retrasă din contul SC TECHNO MONTAJ SRL. La orele 11:10:54, ION EUGEN PETRU și….au purtat o altă discuție telefonică din care rezultă că, în condițiile în care ….a anunțat că nu aflase despre CHIRCĂ IOSIF alte vești, ION EUGEN PETRU a propus să lase pachetul (tâmpenia aia) la secretariatul unității, iar suma de bani să o lase lui…. pentru a fi remisă de către el lui CHIRCĂ IOSIF, în eventualitatea în care directorul sucursale accepta o întâlnire directă cu …. (că am un dosar și să-l sun, să stabilesc cu el dacă vrea să se-ntâlnească). Ca ursul la miere… Deși inițial nu a fost de găsit directorul Chircă a răspuns imediat „apelului„ după ce anterior a primit semnale că este căutat de patronul TechnoMontaj. „ION EUGEN PETRU și…. au renunțat însă la varianta remiterii sumei de bani de către …, în contextul în care, la câteva minute după discuția în care aceștia conveniseră să se vadă, respectiv la orele 11:14:56, CHIRCĂ IOSIF l-a contactat telefonic pe ION EUGEN PETRU ocazie cu care cei doi au stabilit să se întâlnească în aproximativ o oră în apropierea orașului Rovinari: ION EUGEN PETRU l-a anunțat pe … despre faptul că a fost contactat de către CHIRCĂ IOSIF și că urmează să se întâlnească cu acesta în drum spre Târgu Jiu, prin intermediul discuției telefonice purtate la orele 11:17:27”, se mai arată în dosar. Întâlnire din scurt pentru remiterea banilor ,, La ora 04.00, ION EUGEN PETRU a ieșit din curtea imobilului situat la adresa sus-menționată, a urcat la volanul autoturismului marca Toyota, model Hilux, …., proprietatea S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. În continuare, s-a pus în mişcare şi s-a deplasat până în stația de carburanți PETROM, din localitatea Rovinari, jud. Gorj, unde a oprit la ora 07:22. La ora 07:41, ION EUGEN PETRU a ieșit din stația de carburanți PETROM și s-a deplasat până în incinta Complexului Energetic Rovinari, ora fiind 07:45. Facem mențiunea că activitatea persoanei supravegheată nu a putut fi documentată în incinta Complexului Energetic Rovinari. La ora 08:14, ION EUGEN PETRU a fost observat la volanul autoturismului marca Toyota, model Hilux, culoare neagră, …în timp ce a ieșit din incinta Complexului Energetic Rovinari și s-a deplasat până în parcarea din fața clădirii Termocentrala Rovinari, unde a parcat. Aici, persoana supravegheată a coborât de la volan, a luat un rucsac de culoare neagă și o pungă tip cadouri de pe locul din dreapta spate și a purtat discuții cu agentul de securitate în apropierea autoturismului. În continuare, după ce s-a încheiat discuția, cei doi s-au despărțit: agentul de securitate a intrat în clădirea mai sus menționată, iar ION EUGEN PETRU a aşezat rucsacul și punga tip cadouri pe locurile de unde le-a ridicat inițial, după care a revenit la volan și a rămas în așteptare. După aproximativ 20 de minute, ION EUGEN PETRU a efectuat multiple manevre cu autoturismul prin parcare și a rămas la volan în așteptare. La ora 11:15, persoana supravegheată a parcat autoturismul în fața clădirii Termoelectrica Rovinari, a coborât de la volan, a luat punga tip cadouri de pe locul din dreapta spate și a intrat în clădire. După aproximativ 1 minut, ION EUGEN PETRU a fost observat în timp ce ieșea din clădire cu punga tip cadouri în mână, a așezat-o în autoturism, s-a urcat la volan și s-a deplasat până în satul Stejerei, comuna Câlnic, județul Golj, la intersecția drumului european E79 cu drumul comunal DC73. Aici, ION EUGEN PETRU a oprit pe partea opusă a sensului de deplasare către Municipiul Târgul Jiu și a rămas în așteptare la volan. La ora 11.51, ION EUGEN PETRU a coborât de la volanul autoturismului, a ridicat de pe locul din stânga spate punga tip cadouri și o mapă de culoare albastră. Concomitent cu acesta, în apropierea persoanei supravegheate, a oprit autoturismul marca Dacia, model Duster, culoare alb, proprietatea SOCIETATEA COMPLEXULUI ENERGETIC OLTENIA S.A.,, la volanul căreia se afla o persoana neidentificată de sex masculin, iar pe locul din dreapta față a fost observat IOSIF CHIRCĂ. În continuare, IOSIF CHIRCĂ a coborât de pe locul din dreapta față al autoturismului marca Dacia, model Duster, culoare alb, s-a salutat cu ION EUGEN PETRU, iar acesta din urmă a deschis portiera dreapta spate a autoturismului marca Dacia, model Duster, culoare alb, a lăsat punga tip cadouri împreună cu mapa albastră, a închis portiera și a discutat cu IOSIF CHIRCĂ. După aproximativ un minut, cei doi s-au salutat și s-au despărțit: ION EUGEN PETRU s-a urcat la volanul autoturismul marca Toyota, model Hilux, și s-a deplasat în direcția orașului Rovinari; IOSIF CHIRCĂ s-a urcat pe locul din dreapta față al autoturismului marca Dacia, model Duster, culoare alb, cu care s-a deplasat până în curtea clădirii unde funcționează Termoelectrica Rovinari. Aici, IOSIF CHIRCĂ a coborât din autoturism având în mâna stângă un obiect de culoare albă, ce nu a putut fi identificat, a intrat în clădire, iar persoana neidentificată de sex masculin care se afla la volan și-a continuat deplasarea în direcția orașului Rovinari. Până la ora 12:00 nu au mai apărut aspecte de interes operativ, motiv pentru care, activitatea de supraveghere operativă a fost suspendată. ”, se arată în filele dosarului de mare corupție. Procurorii trag astfel concluzia că Eugen Ion i-a remis în data de 20.12.2023 lui Iosif Chircă atât ,,pachetul” cât și ,,dosarul”, menționate de junior în discuțiile sale telefonice, respectiv punga tip cadouri și mapa de culoare albastră. Fișă de dosar În acest caz au fot trimiși în judecată patru inculpați după cum urmează: 1. O persoană fizică, cercetată în stare de arest preventiv, pentru comiterea a două infracțiuni de dare de mită, o infracțiune de cumpărare de influență și o infracțiune de deturnarea licitațiilor publice, 2. O persoană fizică, cercetată în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de dare de mită și trafic de influență, ambele în formă continuată, 3. O persoană fizică pentru comiterea infracțiunii de deturnarea licitațiilor publice, 4. CHIRCĂ IOSIF, la data faptei director în cadrul Complexul Energetic Oltenia-Sucursala Electrocentrale Rovinari, cercetat sub control judiciar, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. În dosarul aflat acum pe masa magistraților se arată că persoana fizică de la punctul, respectiv Ion Eugen Petru, patron al SC Techno Montaj ar fi dat persoanei fizice de la punctul 2, respectiv, Ion Macovei, după caz, în numerar, respectiv prin intermediul unor transferuri bancare justificate prin operațiuni economice simulate, suma totală de 533.375 lei, în legătură cu influența pe care ar fi pretins că ar avea-o asupra conducerii a două societăți cu capital majoritar de stat. Spagă la Elcen Totodată, arată DNA, ar fi dat, în mod direct, suma totală de 10.000 de euro inculpatului Ecobescu Adrian Dorin, director al Centralei Termoelectrica București Sud (CET SUD), punct de lucru al SC Electrocentrale București SA (ELCEN), în legătură cu îndeplinirea unui act ce ar fi intrat în îndatoririle sale de serviciu. În contextul inițierii, la data de 07.07.2023, de către o societate comercială cu capital majoritar de stat a unei procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă, ar fi realizat în data de 17.08.2023, o înțelegere asupra prețului ofertei cu inculpatul de la punctul 3, în calitate de director sucursală și împuternicit al unei alte societăți comerciale, în scopul de a denatura prețul de adjudecare a contractului de servicii. Această înțelegere ar fi avut drept consecință atât câștigarea licitației la data de 25.08.2023, în condiții neconcurențiale, de către firma administrată de inculpat, cât și afectarea prețului de adjudecare a contractului, în dauna societății comerciale cu capital majoritar de stat, cu suma de 134.698 lei fără TVA, reprezentând diferența de valoare. Societatea comercială cu capital majoritar de stat s-a constituit parte civilă în cauză. La instigarea unui alt inculpat, în data de 20.12.2023, în județul Gorj, ar fi remis în mod direct suma de 5.000 de euro inculpatului Chircă Iosif, director al Sucursalei Electrocentrale Rovinari, în legătură cu îndeplinirea unui act ce ar intra în îndatoririle sale de serviciu. Ion Macovei și „promisiunile„ sale Ar fi promis președintelui Directoratului unei societăți comerciale, cu capital majoritar de stat, martor în cauză: – un procent de 15%, respectiv 300.000 euro din valoarea unui contract în valoare de 2.000.000 euro, având obiect servicii de arhivare, care ar fi urmat să fie atribuit în baza unei proceduri de licitație publică fraudată; – un procent de 15%, respectiv 120.000 euro din valoarea unui contract în valoare de 800.000 euro având obiect servicii de arhivare, care ar fi urmat să fie atribuit prin achiziție directă, și ar fi dat martorului în legătură cu aceste promisiuni, în 5 tranșe, până la data de 21.01.2024, sumele de 45.000 lei și 12.000 euro; În data de 10.05.2023, ar fi pretins de la persoana fizică de la punctul 1 un procent de 3,5% din valoarea facturilor emise de o societate comercială către două societăți cu capital majoritar de stat, lăsându-l pe acesta să creadă că ar avea influență pe lângă conducerea acestora și ar fi primit în numerar, respectiv prin intermediul unor transferuri bancare justificate prin operațiuni economice simulate, suma totală de 533.375 lei. În cauză procurorii au instituit măsuri asiguratorii asupra: – unui apartament situat în București, aparținând inculpatului de la punctul 2 pentru garantarea confiscării speciale a sumei de 533.375 lei; – sumelor de 45.000 lei și 12.000 euro dată de inculpatul de la punctul 2 și consemnată în conturi bancare deschise de ANABI; – sumei de 5.000 euro consemnată de inculpatul Chircă Iosif în conturi bancare deschise de ANABI; – sumei de 134.698 lei consemnată de partea responsabilă civilmente. 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției în dosar 1. ECOBESCU ADRIAN DORIN, având la data faptei funcția de director al Centralei Termoelectrica București Sud (CET SUD) din cadrul ELCEN pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, fiind aplicată o pedeapsă cu închisoarea de 2 (doi) ani și 8 (opt) luni suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani și 3 (trei) luni; S-a stabilit prin acord: – confiscarea specială a sumei de 10.000 de euro primită cu titlu de mită și consemnată de inculpat în timpul urmăririi penale, – cu titlu de pedeapsă complementară – interzicerea pe o perioadă de 4 (patru) ani a exercitării drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de Director al Centralei Termoelectrica Bucuresti Sud (CET SUD) sau a altor sucursale/puncte de lucru ale SC Electrocentrale Bucuresti SA, în exercitarea căreia a săvârșit infracțiunea de luare de mită, 2. 4 (patru) inculpați persoane fizice pentru săvârșirea, după caz a unor infracțiuni de complicitate și/sau instigare la săvârșirea faptelor comise de către inculpații de la punctele 1 și 2, fiind aplicate pedepse cu închisoarea între 1(un) an și 2 (doi) ani, suspendate sub supraveghere pe durata unor termene de supraveghere cuprinse între 2 (doi) și 3 (trei) ani. Toți cei 5 inculpați care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost obligați la prestarea unei munci neremunerate, în folosul comunității, pe perioade de 80-90 zile. Rechizitoriul și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost transmise Tribunalului București.

