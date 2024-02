Browser-ul Chrome lansează o funcţie de scris cu ajutorul AI

Google a început să implementeze în browser-ul Chrome o facilitate care foloseşte inteligenţa artificială pentru a ajuta utilizatorii să compună sau să completeze diverse texte, conform news.ro.

Bazată pe modelul lingvistic Gemini, care tocmai şi-a pierdut temporar abilitatea de a genera imagini istorice din cauza inexactităţilor flagrante produse, noul instrument se numeşte „Help me write”. Help me write se concentrează pe oferirea de sugestii pentru teste scurte care se introduc în paginile web, de la completarea unei recenzii, până la redactarea unei descrieri de produs. Google spune că instrumentul analizează conţinutul paginii web şi face sugestii în funcţie de acest aspect. Printre altele, poate ajuta la compunerea mesajelor prin care utilizatorii contactează diverse companii.

Help me write este o facilitate similară celor pe care Microsoft le-a lansat încă de anul trecut pentru browser-ul Edge. Aceasta va fi disponibilă, pentru început, doar în Statele Unite, pe Windows şi Mac. Pentru a o activa, utilizatorii trebuie să acceseze secţiunea „Experimental AI”.

